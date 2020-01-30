أخبار مصر | بعد 17 يوما من ظهور "كورونا".. كيف تعاملت وزارة الصحة مع الفيروس القاتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 17 يوما من ظهور "كورونا".. كيف تعاملت وزارة الصحة مع الفيروس القاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في 13 يناير، أبلغت وزارة الصحة بتايلاند، عن أول حالة مؤكدة مختبريًا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد لشخص وافد من مدينة ووهان بإقليم هوباي في الصين.

وسرعان ما انتشر فيروس كورونا القاتل في شتى البلدان، حتى وصل إلى 19 دولة، وسط خوف وزعر من قبل المواطنين.