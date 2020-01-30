أخبار مصر | بعد 17 يوما من ظهور "كورونا".. كيف تعاملت وزارة الصحة مع الفيروس القاتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 17 يوما من ظهور "كورونا".. كيف تعاملت وزارة الصحة مع الفيروس القاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسرعان ما انتشر فيروس كورونا القاتل في شتى البلدان، حتى وصل إلى 19 دولة، وسط خوف وزعر من قبل المواطنين.
1_ تأهب وزراة الصحة واستعدادها بكل نقاط الحجر الصحي في الموانئ والمطارات.
2_ ضخ وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية إضافية للطوارئ ضمن خطة التأمين الطبي الاحترازية.
3_ انعقاد غرفة الأزمات على مدار 24 ساعة لمتابعة الإجراءات الاحترازية.
4_ تخصيص خط ساخن "105" للاستفسار عن كل الأمراض الوبائية والمعدية.
5_ تخصيص خط ساخن للمصريين المقيمين في الصين؛ للتواصل الدائم وتقديم كل سبل الدعم لهم.
6_ مناظرة جميع الوافدين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري في حال رصد أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض.
7_ مناظرة مسافري "الترانزيت" بالمطارات وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات حرارتهم.
8_ متابعة درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دوري.
9_ توفير 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى.
10_ تدريب 3 أطقم طبية على كل سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها وكذلك الحالات المرضية.
11_ نشر سيارات الإسعاف الطبية بالمنافذ والموانئ في (القاهرة، والإسكندرية، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان)؛ لتسهيل نقل الحالات المشتبه بها
12_ توفير 430 جهاز حرارة، وأجهزة "infrared" لقياس الحرارة عن بعد، و2.5 مليون ماسك
13_ توفير غرف عزل في جميع مستشفيات الحميات