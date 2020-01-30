أخبار مصر | 8 مرشحين لمنصب نقيب المحامين و 82 لعضوية المجلس في أولى أيام الترشح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 مرشحين لمنصب نقيب المحامين و 82 لعضوية المجلس في أولى أيام الترشح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب، وعضوية المجلس، عن تقدم 8 مرشحين لمنصب النقيب فى اليوم الأول من فتح باب الترشح.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين في تصريحات "للفجر" عن تقدم 8 مرشحين لمنصب النقيب فى اليوم الأول من فتح باب الترشح وهم سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبد الستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد، رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي.

وأضافت اللجنة أن عدد المتقدمين للترشح لعضوية استئناف القاهرة حتى الآن بلغ 57 مرشحا، و82 لعضوية المجلس.

وفتح اليوم باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام، وأعضاء المجلس حيث تستمر لـ 3 من فبراير المقبل على أن تعقد الانتخابات في 15 من مارس القادم.