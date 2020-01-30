أخبار مصر | ميناء سفاجا البحري.. بوابة مصر الاقتصادية نحو أفريقيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميناء سفاجا البحري.. بوابة مصر الاقتصادية نحو أفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ وزارة النقل في مصر عدد من مشروعات البنية التحتية، والتي تتيح توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية بقطاع النقل البحري، ومنها ميناء سفاجا البحري على البحر الأحمر، والمخطط إنشاء محطة متعددة الأغراض به.

وفيما يلي تقدم الخليج 365 أهم الملامح التي تميز ميناء سفاجا البحري والمحطة متعددة الأغراض به:

يعتبر ميناء سفاجا البحري محطة رئيسية على خط الملاحة الدولي الرابط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي مرورا بالبحر الأحمر.

تم ربط الميناء بشبكة الطرق الرئيسية بين مدينة سفاجا ومدن صعيد مصر (محور الصعيد البحر الأحمر).

الميناء به عدد كبير من الارصفة ومخطط تنفيذ محطة متعددة الاغراض (حاويات – بضائع عامة).

تبلغ تكلفة تنفيذ المحطة متعددة الاغراض التقديرية بالميناء 500 مليون دولار.

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المحطة تبعد عن ميناء سفاجا الحالي 6 كيلو متر جنوبًا.

تبلغ مساحة المحطة متعددة الأغراض بالميناء 750 ألف م 2.

سيتم إنشاء رصيف بطول 1000 م لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات.

تنبع أهمية المحطة من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الافريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر.

الميناء متصل بشبكة طرق محلية تصل إلى جمهورية السودان من خلال منفذ حدربة البري يجعل من هذه المحطة أهمية إقتصادية كبيرة للمنطقة.

أهمية كبيرة لميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي حيث يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق، التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي ومضيق باب المندب، وصولًا إلى قناة السويس.

المحطة ستساهم في تصدير واستيراد منتجات المصانع بالوجه القبلي (ميناء للحاويات).

إنشاء هذه المحطة سيساهم في خدمة عمال التصدير والاستيراد للخامات والمواد المصنعة بالمنطقة، واستيراد الأجهزة والمعدات ومكونات المصانع لاستكمال محور التنمية العملاق (المثلث الذهبي) بالصعيد.