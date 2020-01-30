أخبار مصر | عمرها 12 عاما.. مطالب بتوقيع أقصى عقوبة في وفاة طفلة الختان بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرها 12 عاما.. مطالب بتوقيع أقصى عقوبة في وفاة طفلة الختان بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، فيما أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن اللجنة الوطنية تلقت من خلال خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة (16000 ) البلاغ رقم ( 10187)، اليوم الخميس، بشأن واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر(12)عامًا بقرية الحواتكة – مركز منفلوط – محافظة أسيوط أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها.
كما أدانت العشماوي، هذه الواقعة بوصفها إنتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل ويخالف أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والمادة (242) مكررًا من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 "المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016، والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلي سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت والمادة 242 مكررًا ( أ )، المضافة بذات القانون" التي قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً علي طلبه.
كما وجهت العشماوي، خط نجدة الطفل بإبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة لإتخاذ ما يلزم تجاه الطبيب القائم بهذه الجريمة.
وكشفت "العشماوي" أنه تم القبض علي الطبيب ووالد الطفلة الضحية وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في هذه الجريمة التي قيدت برقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط.
وأكدت العشماوي أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو إنهاء العنف ضد الأطفال من خلال اللجنة لوطنية للقضاء علي ختان الإناث من خلال إطلاق حملة إحميها من الختان.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن بالغ غضبها وأسفها لوفاة ضحية جديدة لجريمة ختان الاناث، مستنكرة اصرار بعض الأسر التضحية ببناتهم فى سبيل الحفاظ على ممارسة مجتمعية ذميمة.
وطالبت رئيسة المجلس القومى للمرأة بتوقيع اقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة فى حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.
وأشارت مرسي، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الاولى لمعرفة هذه الجريمة للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
ووجهت الدكتورة مايا مرسى رسالة الى قلب وعقل كل أم واب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهم أن العفه والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق.
جدير بالذكر ان "اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث" تم تشكيلها في مايو ٢٠١٩ بهدف القضاء علي ختان الاناث في مصر وتضم اللجنة اعضاء من كافة شركاء التنمية من الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والازهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة والمجتمع المدني.