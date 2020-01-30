أخبار مصر | اللواء محمود توفيق يستقبل وزير الدفاع للتهنئة بعيد الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء محمود توفيق يستقبل وزير الدفاع للتهنئة بعيد الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس الأركان، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة يناير 2020، بحضور هيئة الشرطة.

وأشار الفريق أول محمد زكي، في بداية اللقاء، إلى أن بطولات رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية تؤكد أنهم رجال أعلوا بصمودهم أمام المعتدي قيم العزة والكرامة والفداء، وأن الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة يبُرهن أنه في تاريخ الأمم مراحل فارقة وفي حياة الرجال لحظات حاسمة، واليوم تظل القيم على ثباتها وتتجدد طاقات العمل والعطاء لتبقى مصر على مر الزمان وطناً عزيزاً، ويظل شعبها وجيشها وشرطتها في رباط إلى يوم الدين.

وأعرب عن تقديره ورجال القوات المسلحة بالدور الوطني الذى تضطلع به هيئة الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية وبذل كل غالٍ ونفيس في سبيل الإسهام الجاد والمتواصل لتحصين المصالح العليا للبلاد.

من جهته، أشاد وزير الداخلية، بدور قواتنا المسلحة الباسلة التي كانت ومازالت عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم، مشيرا إلى عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة باعتبارهما جناحا الأمن في الأمة المصرية، وأن ما يتحقق على أرض الواقع من دحر لفلول الإرهاب وتقويض المخططات الإجرامية وتأمين حاضر الأمة ومكتسباتها، لم يكن ليأتي من فراغ، وإنما ورائه دومًا إخلاص وتفانى في الأداء، نبعهما حب هذا الوطن المُفدى ومصبهما حيث رفعته وسيادته وإعلاء رايته فوق أحقاد الطامعين وكيد المُتربصين.