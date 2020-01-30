أخبار مصر | تفاصيل كشف أثري جديد بتونا الجبل في المنيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل كشف أثري جديد بتونا الجبل في المنيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أول كشف أثري عام 2020، بمنطقة الغريقة بتونا الجبل في محافظة المنيا، والتي تعمل بها البعثة الأثرية المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار.

ونجحت البعثة في الكشف عن العديد من المقابر العائلية التى تخص كبار كهنة الإله جحوتى وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من اقاليم مصر العليا وعاصمته الأشمونين، وشهد الكشف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأعضاء مجلس النواب بالمنيا.

وقال الدكتور خالد العناني إن اليوم نعلن عن أول كشف اثري في عام ٢٠٢٠ لوزارة السياحة والاثار مؤكدا علي ان محافظة المنيا لا زالت منطقة بكر مازالت تحمل فى جعبتها الكثير من الأسرار التى ستبوح عنها، فمنذ عام ٢٠١٨ تم الاعلان عن ٤ اكتشافات اثرية جديدة منهم خبيئة للمومياوات ومجموعة من المقابر بها توابيت وآثاث جنائزي بمنطقة تونا الجبل.

وأشار وزير السياحة و الاثار إلى أهمية ما تنظمه الوزارة من فعاليات واحداث سياحية واثرية مختلفة بمحافظة المنيا لوضعها على خريطة السياحة العالمية، كما انه تم دعوة ممثلى كافة وسائل الاعلام الدولية والمحلية للتعرف على بعض المعالم الاثرية التى تتمتع بها محافظة المنيا، حيث بدأت بزيارة لمتحف ملوى والذى تم افتتاحه مرة ثانية فى عام ٢٠١٦.

وقدم الدكتور خالد العناني الشكر لكافة العاملين بالمجلس الأعلى للاثار على ما يقوموا به من مجهودات للاعلان عن هذه الاكتشافات التى تلفت أنظار العالم الى مصر و لمحافظاتهازالمختلفة و مواقعها و متاحفها الاثرية السياحية المختلفة. كما توجه بالشكر للسيد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، واعضاء مجلس نواب المحافظة لدعمهم لاستضاقة هذه الفعالية اليوم.

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وأوضح وزيري أن هذا هو الموسم الثالث لأعمال البعثة والتي كشفت خلاله عن ١٦ مقبرة بها حوالي ٢٠ تابوت مختلفة الأشكال والأحجام من بينهم 5 توابيت مصنوعة من الحجر الجيري على هيئة آدمية منقوشة بكتابات الهيروغليفية، وخمس توابيت خشبية فى حالة جيدة من الحفظ بعضها محفور عليه اسماء اصحابها مثل تابوت "حر" وتابوت "جحوتى اير دى اس" وتابوت "حر وجا"، بالإضافة الي اكثر من 10.000 تمثال اوشابتى مصنوع من الفيانس الأزرق والأخضر اغلبها محفور عليها ألقاب المتوفيين.

وعثرت البعثة على أكثر من ٧٠٠ تميمة مختلفة الأشكال والأحجام والمواد من بينها جعارين القلب، وتمائم الآلهة ،وأعمدة الجد رمز المعبود اوزير ، والتمائم المصنوعة من الذهب الخالص منها تميمة على شكل علامة "البا المجنحة" وتميمة عين الاوجات وتميمة على شكل الكوبرا المجنحة، فضلا عن العديد من الاوانى الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام كانت تستخدم أغلبها للاستخدام الجنائزي وبعضها كان دينوى، وأدوات قطع المحاجر وتحريك التوابيت مثل الشواكيش الخشبية والسلال المصنوعة من سعف النخيل والدرفيل الخشبية لتحريك الأحجار والتوابيت، فضلًا عن اكتشاف 8 مجموعات من الأواني الكانوبية من الحجر الجيري الملون عليها نقوش لصاحبها مرى امون والذى اخذ لقب مغنى الاله تحوت. ومجموعات اخرى مكونة من اربعة اوانى كانوبية من الالباستر لسيدة تدعى ومن سو، واخرى لشخص يدعى حر، و ايبى، واخيرا مجموعة من العجائن الحجرية بدون نقوش تمثل ابناء حورس الاربعة



وأوضح وزيري أن التوابيت الحجرية المكتشف يخص أحدها شخص يدعى "آرت حرو" والذي لقب بالعديد من الألقاب من أهمها وكاهن اوزير ونوت والمشرف على الضياع وكاهن حتحور وهو ابنا لبسماتيك الذى اخد لقب امين الخزانة الملكية، أما التابوت الثاني فهو تابوت حورس صور عليه منظر للالهة نوت و هي ناشرة جناحيها اعلى الصدر وأسفلها نقوش توضح القاب المتوفى وخاصة لقب امين الخزانة الملكية .

وتابوت إيبى عليه ثلاثة اسطر راسية من الكتابات الهيروغليفية توضح اسم المتوفي.