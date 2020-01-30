أخبار مصر | 90 تابوتا و10 آلاف تمثال و35 مقبرة.. أبرز اكتشافات الآثار في 3 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 90 تابوتا و10 آلاف تمثال و35 مقبرة.. أبرز اكتشافات الآثار في 3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس البعثة الأثرية العاملة في منطقة الغريفة - تونا الجبل بالمنيا، إن الاكتشافات الأثرية التي حققتها البعثة على مدى عامين جاءت بنتائج رائعة.

وأشار إلى أنه ابتداءً من الموسم الأول للحفائر عام 2017 وحتى الموسم الحالي 2019 تم العثور على 10 آلاف تمثال أوشابتي و 90 تابوتًا في كل منهم مومياء بخلاف المومياوات الموجودة في الدفنات الأرضية.

وأضاف وزيري أن إجمالي المقابر التي تم اكتشافها في المواسم الثلاثة هي 35 مقبرة، عمرها يرجع إلى 3000 عام مضت، وذلك بأيدي البعثة المصرية للمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف وزيري أن الأبطال الحقيقيين هم مفتشين ومفتشات الآثار والعمال المساعدين لهم، والذين يعملون وسط ظروف صعبة للغاية، واستطاعوا تحقيق هذه الاكتشافات المبهرة.