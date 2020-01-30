أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة الأكبر في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة الأكبر في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، يتابعان كافة تفاصيل مسار العائلة المقدسة لتذليل كافة المعوقات أو التحديات الخاصة بالانتهاء من تجهيز المسار في ٨ محافظات.

وقال شعراوي، إن المسار يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم، وتصل مساحته ٣٥٠٠ كيلو متر، لافتًا إلى أن الدولة بكافة وزاراتها وأجهزتها المعنية تتعاون للانتهاء من هذا المسار، لافتتاح المرحلة الأولى منه يونيو القادم، وهو الموعد الخاص بدخول العائلة المقدسة لمصر.

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جاء ذلك خلال لقاء الوزير واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائبة المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية، بدير الأنباء بيشوي، أحد أديرة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، التي تتضمن عددًا من المواقع الأثرية ضمن مسار العائلة المقدسة، تتمثل في ٤ أديرة بوادي النطرون، وهي: دير البراموس، ودير السريان، ودير الأنبا بيشوي، ودير الأنبا مقار.

وأضاف شعراوي، أن رحلة العائلة المقدسة تحمل الخير لمصر، وهناك ملايين السياح بدول العالم يرغبون في زيارة هذا المسار، لقضاء أوقات طويلة فيه، باعتبار تلك الرحلة روحانية وتثقيفية وعلاجية ودينية.

وأكد على احترام وتقدير القيادة السياسية والحكومة المصرية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، لحبه الشديد لهذا الوطن، مضيفا: "أنا بحترم وأقدر البابا تواضروس جدًا، هو شخصية وطنية يحب مصر ولديه انتماء شديد لها، ظهر ذلك خلال الفترات الصعبة التي مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، عندما يتحدث عن مصر لا يتحدث بأي سوء ولكن كل حديثه بالخير والوطنية والانتماء".