أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة لمنع المصريين من تبادل القبلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة لمنع المصريين من تبادل القبلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منع انتشار فيروس كورونا بين المصريين، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا المنتشر حاليًا في العديد من الدول وخاصةً الصين هو سلالة جديدة من الفيروسات التي تصيب الجهاز الرئوى وهو أحد مجموعات الفيروسات التي تتراوح الاصابة بها في البشر بين نزلات البرد البسيطة إلى الالتهابات الرئوية الحادة وقد يؤدى إلى الوفاة.

تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن



وأوضح البلتاجى، في بيان له أن الفيروس ينتشر الفيروس عادة عن طريق ملامسة المريض أو استنشاق الرذاذ الصادر عن أحد المرضى، ولذلك فيمكن انتقاله بسهولة عن طريق تبادل القبلات، وهى العادة التي تنتشر بين المصريين جميعًا، لافتا إلى أنه بناء على ذلك لابد من إعداد حملات توعية تحذر من خطورة عادة تبادل القبلات بين المصريين في مختلف المناسبات، وهو ما قد يؤدى إلى انتشار فيروس كورونا في مصر.

