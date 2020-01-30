أخبار مصر | وزير السياحة: نهدف لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة: نهدف لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن محافظة المنيا لديها القدرة السياحية لاستقبال السياحة العالمية، مضيفًا أن الوزارة تسعى لوضع المحافظة على خريطة السياحة، نظرًا لأنها تمتلك آثار من مسار العائلة المقدسة وآثار الصحابة الكرام في منطقة البهنسا.

وأشار إلى أن المنيا تمتلك المؤهلات لتكون مقصدًا سياحيًا متميزا من آثار نادرة ومتحف متكامل وكذلك مناظر طبيعية خلابة.

وقال العناني: "إننا في منطقة توتا الجبل اليوم نعلن عن كشف أثري جديد، حيث إنها منطقة واعدة تعد بالمزيد من الاكتشافات، وقد كنا منذ عدة أشهر هنا نعلن عن كشف واليوم نعلن عن كشف جديد".