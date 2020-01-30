أخبار مصر | "الأطباء" تخاطب الصحة لحل أزمة تأخر حركة الزمالة لدفعة سبتمبر 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تخاطب الصحة لحل أزمة تأخر حركة الزمالة لدفعة سبتمبر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت نقابة الأطباء، خطابا إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والدكتور مجدى الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، تطالب فيه بسرعة الإعلان عن حركة الزمالة لدفعة سبتمبر ٢٠١٩ والتي تأخر إعلانها.

وجاء في الخطاب:

وصلنا من أطباء الدفعات الأقدم من دفعة تكليف سبتمبر ٢٠١٩ شكاوى عديدة خاصة بتأخر الإعلان عن حركة الزمالة التي كان من المعتاد أن يعلن عنها في شهر ديسمبر.

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وأضاف الخطاب، ونقابة الأطباء إذ تقدر الخطة الطموحة للزمالة لاستيعاب كل الأطباء الحديثي التخرج، ولكننا نرى أنه من غير المعقول أن يؤدي ذلك لمنع الالتحاق بالزمالة للدفعات السابقة طبقا للنظام القديم وهو التقدم للزمالة بعد ٦ شهور في نيابة التخصص.

وأكمل: "لذلك نرجو سرعة الإعلان عن حركة الزمالة الذي حل بالفعل موعد الإعلان عنها، ونقترح أن تستمر الزمالة في الإعلان عن حركتيها العاديتين مرتين كل عام (ديسمبر ويونيو) لاستيعاب ٣٠٠٠ طبيب في مجموع الحركتين في تنسيق مستقل ببرنامج الزمالة المربوط بالتكليف.

وتابع الخطاب: "نحن نقدر العبء العالي الملقي على عاتق الزمالة لاستيعاب كل هذه الاعداد في برامج تدريب جيدة لا تفقد الزمالة مستواها وسمعتها، ولكننا في نفس الوقت متأكدون أن تخطيطم لإتاحة الزمالة لطبيب التكليف منذ اليوم الأول لا يمكن أن يكون معناه حرمان الدفعات السابقة من حقها الأكيد في استكمال دراستها وتطورها المهني بالالتحاق ببرنامج الزمالة في مسارها الطبيعي".