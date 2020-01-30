أخبار مصر | مرشح لمقعد نقيب المحامين: تخصيص بدل خارج الميزانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح لمقعد نقيب المحامين: تخصيص بدل خارج الميزانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق الفولي المحامي بالنقض، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين في الانتخابات المقرر عقدها في 15 مارس المقبل، على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير.

وقال، إن من يفوز بمنصب النقيب سيكون من جيل الوسط، مشيرا إلى أن فرصته في النجاح كبيرة، أن الذي دفعه للترشح هو أن المرشحين لمنصب النقيب ليس لديهم برامج انتخابية، مؤكدًا أن النقابة خدمية ولا يتحدثون عن خدمته ولا يتحدثون عن خدمتهم.

وأضاف الفولي، أن برنامجه الانتخابي يحتوي على تخصيص بدل للمحامين خارج ميزانية النقابة، وتشكيل جدول للإيداع للمستندات والتوكيلات.