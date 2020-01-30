أخبار مصر | ننشر الصور الأولى لكشف المنيا الأثري بتونا الجبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر الصور الأولى لكشف المنيا الأثري بتونا الجبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، الصور الأولى من كشف المنيا الأثري بمنطقة تونا الجبل الأثرية، حيث رصدت عددا كبيرا من تماثيل الأوشابتي والأواني الكانوبية.

وكما التقطت، عددًا من الصور من داخل الآبار التي يبلغ عمقها ما يزيد عن 7 أمتار وتحوي توابيت ومومياوات، كما التقطت صورًا لدفنات خارج آبار الدفن.

يذكر أن بوابة الخليج 365 الإلكترونية كانت قد حصلت على ملامح الكشف الأثري الجديد المقرر الإعلان عنه بعد قليل في محافظة المنيا بمنطقة الغريفة - تونا الجبل.

وأوضحت مصادر من داخل وزارة السياحة والأثار لـ "الخليج 365"، أن الكشف جاء في إطار عملية استكمال الحفائر إلى الشمال من حفائر الموسم الأول بموقع الغريفة، والتي تقع شمال منطقة تونا الجبل بحوالي 10 كم، حيث تم العثور على ذلك الكشف.

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وعن تفاصيله، قالت المصادر، إن الكشف عبارة عن 5 مقابر بئرية "خمسة آبار" تنتهي من أسفل بحجرة دفن عثر بداخلها على مومياوات وتوابيت حجرية وخشبية متهالكة، كما تم العثور على كمية كبيرة من تماثيل الأوشابتي، أو التماثيل المجيبة، عليها تعاويذ بالهيروغليفية، كما تم العثور على كمية من التمائم وعدد من الأواني الكانوبية "أواني حفظ الأحشاء" من الحجر الجيري ومن الألباستر.

وأكدت، أن تلك القطع واللقى الأثرية ترجع للعصر المتأخر وهي تخص أفراد من سكان مدينة الأشمونيين من عائلات كبار كهنة المعبود جحوتي.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، أعلنت عن أنها بصدد الكشف عن تفاصيل كشف أثري جديد بمحافظة المنيا، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن كامل تفاصيل هذا الكشف غدًا الخميس في محافظة المنيا، وتحديدًا بمنطقة الغريفة - تونا الجبل.