مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. اغتصاب رضيع وسطو مسلح على سيارة بضائع مهربة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. اغتصاب رضيع وسطو مسلح على سيارة بضائع مهربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"مدثر".. حكاية اغتصاب رضيع سوداني بطريقة وحشية بأكتوبر.. ووالدته: "خايفة عليه لما يكبر"
داخل العقار رقم 401 بمساكن عثمان، بمدينة 6 أكتوبر يسكن عدد من السودانيين اللاجئين، ومن بينهم، مهدية شريف، سيدة عشرينية العمر، متزوجة ولديها طفلان، أحدهما رضيع، وكانت حضرت إلى البلاد عام 2016، لتقيم وسط جيرانها وأقاربها بمساكن بيت العائلة بأكتوبر، وشاء القدر أن تنتقل إلى السكن في منزلها الجديد عام 2018، مع جيرانها السودانيين اللاجئين، وكان من بينهم سيدة لديها 3 أطفال، اعتادت الجلوس معها وترك طفليها صحبتها وقت خروجها صحبة زوجها، أو قضاء حاجتها من السوق، حتى جاء اليوم ليتم اغتصاب رضيعها على يد طفل جارتها اللاجئة، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حبس طالب 5 سنوات لإصابته آخر بعاهة في السيدة زينب
وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بالسيدة زينب، لمزيد من تفاصيل الحكم اضغط هنا
سطو مسلح على سيارات محملة بضائع مهربة من ليبيا
كما نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 8 عناصر إجرامية مرتكبي واقعة السطو المسلح على سيارات نقل محملة بضائع مهربة من ليبيا بطريق "الفرافرة-دشلوط" وإشعال النيران بإحدى السيارات، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
"الليلة بـ٢٥٠٠ جنيه".. سقوط شاب لممارسة الشذوذ بالعجوزة
وتباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط شاب شاذ جنسيا في عقده الثاني من العمر، لممارسته الشذوذ الجنسي واستقطاب الزبائن عن طريق إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقابل مادي ٢٥٠٠ جنيه، لمزيد من التفاصيل الكاملة للواقعة اضغط هنا
القبض على عاطل لسرقته شقة سكنية في المرج
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل، لسرقته شقة أحد الأشخاص واستيلائه على مبلغ مالي 5000 ألاف جنيه في منطقة المرج، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا