مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. اغتصاب رضيع وسطو مسلح على سيارة بضائع مهربة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. اغتصاب رضيع وسطو مسلح على سيارة بضائع مهربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

"مدثر".. حكاية اغتصاب رضيع سوداني بطريقة وحشية بأكتوبر.. ووالدته: "خايفة عليه لما يكبر"

داخل العقار رقم 401 بمساكن عثمان، بمدينة 6 أكتوبر يسكن عدد من السودانيين اللاجئين، ومن بينهم، مهدية شريف، سيدة عشرينية العمر، متزوجة ولديها طفلان، أحدهما رضيع، وكانت حضرت إلى البلاد عام 2016، لتقيم وسط جيرانها وأقاربها بمساكن بيت العائلة بأكتوبر، وشاء القدر أن تنتقل إلى السكن في منزلها الجديد عام 2018، مع جيرانها السودانيين اللاجئين، وكان من بينهم سيدة لديها 3 أطفال، اعتادت الجلوس معها وترك طفليها صحبتها وقت خروجها صحبة زوجها، أو قضاء حاجتها من السوق، حتى جاء اليوم ليتم اغتصاب رضيعها على يد طفل جارتها اللاجئة، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا



حبس طالب 5 سنوات لإصابته آخر بعاهة في السيدة زينب

وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بالسيدة زينب، لمزيد من تفاصيل الحكم اضغط هنا