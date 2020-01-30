مصر | حبس 4 متهمين لانضمامهم لجماعة أسست على خلاف القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 4 متهمين لانضمامهم لجماعة أسست على خلاف القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

والمتهمون هم؛ "عصام درويش، عمرو علي الدين، بكر ياسين، وغازي القمري". ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حبس 4 متهمين ببلطيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.