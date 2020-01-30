مصر | بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في أطفيح

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات للرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح، مفادها قيام كل من "م.ش"، 20 سنة، عاطل، مقيم قرية الكريمات، "س.ع"، 17 سنة، عاطل، مقيم قرية دير الميمون، "أ.س"، 22 سنة، عاطل، مقيم قرية الكريمات، "ع.ع"، 33 سنة، عاطل، مقيم قرية البرمبل، "أ.ر"، 20 سنة، سائق مقيم قرية البرمبل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة أمكن ضبط المتحري عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 سرقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.