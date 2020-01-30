مصر | بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في أطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إسقاط تشكيل عصابي لسرقة المساكن، بمركز أطفيح، جنوب الجيزة، بعد ارتكابه 5 سرقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات للرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح، مفادها قيام كل من "م.ش"، 20 سنة، عاطل، مقيم قرية الكريمات، "س.ع"، 17 سنة، عاطل، مقيم قرية دير الميمون، "أ.س"، 22 سنة، عاطل، مقيم قرية الكريمات، "ع.ع"، 33 سنة، عاطل، مقيم قرية البرمبل، "أ.ر"، 20 سنة، سائق مقيم قرية البرمبل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بدائرة المركز.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات للرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح، مفادها قيام كل من "م.ش"، 20 سنة، عاطل، مقيم قرية الكريمات، "س.ع"، 17 سنة، عاطل، مقيم قرية دير الميمون، "أ.س"، 22 سنة، عاطل، مقيم قرية الكريمات، "ع.ع"، 33 سنة، عاطل، مقيم قرية البرمبل، "أ.ر"، 20 سنة، سائق مقيم قرية البرمبل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بدائرة المركز.
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة أمكن ضبط المتحري عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 سرقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.