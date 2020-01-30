مصر | تجديد حبس عاطلين لسرقة الشقق السكنية في الزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطلين لسرقة الشقق السكنية في الزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الزيتون تجديد حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما لسرقة المساكن بمنطقة الزيتون، والاستيلاء على محتوياتها، لتوفير متطلباتهما لشراء المواد المخدرة.

البداية كانت بتلقي ضباط قسم شوطة الزيتون، بلاغا من الأهالي، يفيد بسرقة عاطلين عددا من الشقق السكنية بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات الموجوده بالمنطقة، تم تحديد المتهمين "م.ف"، "س.ح"، عاطلين، وألقي القبض عليهما واقتادهما رجال المباحث إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بمواجهتهم إعترفا بإرتكابهم لواقع السرقة، وتولت النيابة العامة التحقيق.