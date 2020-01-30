شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح مطعم طاقمه من ذوي الإعاقة.. وتدعو لتعلم لغة الإشارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أحد المطاعم التابعة لإحدى الشركات الخاصة الكبرى بمدينة نصر، اليوم، والذي يتكون جميع أفراد طاقم العمل به من ذوي الإعاقة.

ودعت الوزيرة إلى تعلم لغة الإشارة أو على الأقل المصطلحات الأساسية بها لدعم جهود الوزارة في الدمج، خاصة أن نسبة ذوي الإعاقة في مصر تبلغ ١١% وتطمح الوزارة إلى مشاركتهم في الإنتاج والتنمية، مشيرا إلى أن أغلب هذه النسبة لا يقدرون على العمل فتوفر لهم الوزارة مساعدات كرامة، بينما تدعم القادرين عبر توفير فرص عمل لهم، كما خصصت الوزارة خطا ساخنا رقم ١٥٠٤٤ للرد على استفسارات ذوي الإعاقة بشأن أي مشاكل تواجه حصولهم على الخدمات المستحقة لهم.

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وقامت الوزيرة بإجراء تجربة طلب طعام بنفسها مع العاملين، كما تفقدت المطبخ وأجرت حوارا مع العاملين فيه والذين أعربوا عن سعادتهم بتوفير فرص عمل تناسب تطلعاتهم ومؤهلاتهم، كما وجهوا الشكر لوزارة التضامن على اهتمامها بدعم ذوي الإعاقة.

يذكر أن الوزارة سبق أن وقعت، في ٢٠ أكتوبر الماضي، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة لإطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع، ويتضمن البروتوكول قيام الشركة بتدريب شباب من ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل بأحد فروع مطاعم الشركة، بحيث يتاح تشغيله بطاقم من العمالة من الشباب الصم وضعاف السمع.

واتفق الطرفان على أن تقوم الوزارة بتقديم كل البيانات الخاصة بالمستفيدين في المناطق المستهدفة والتواصل معهم لتسكينهم بالتدريبات المناسبة، على أن تتحمل الشركة توفير الدعم التقني ومناهج التدريب للشباب وتوفير فرص تدريب وعمل لهم.