«تربية الإسكندرية» تفتتح «علم – ساعد – اربح» لدمج الطلاب بمشروع محو الأمية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الخميس، أولى فاعليات الملتقى التدريبى الثالث في مجال محو الأمية (علم ـ ساعد ـ اربح)، وذلك بكلية التربية بهدف دمج طلاب الجامعة في مشروع مصر القومى للقضاء على الأمية.

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وأعرب «رمضان» عن سعادته بمشاركة هذا الحشد الكبير من الطلاب في فاعليات الملتقى مؤكداً أن الجامعة بدأت في ملف الأمية بقوة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمحو الأمية للكبار والصغار مضيفاً أن الحملة بدأت في الإسكندرية بمبادرة حى وسط بلا أمية وخلال فترة قصيرة ستكون الإسكندرية بلا أمية.

كما أكد الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية أن جامعة الإسكندرية تحمل على عاتقها التصدى لظاهرة الأمية لأن تكلفة الجهل يحمل الدولة أكثر من تكلفة التعليم وهدفنا هو جعل الأمى أداة في المجتمع ينتج وينمى بدلاً من أن يكون أداة سهلة في أيدى جماعات التطرف الفكرى مضيفاً أن الشباب عليهم مسئولية كبيرة في مشاركة الدولة للقضاء على الأمية.

حضر الملتقى عمداء كليات التربية ووكلائها من قطاعى التعليم والطلاب وشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نجلاء النحاس وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق عام ملف محو الأمية بالجامعة والدكتور حسن عابدين وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ومدير ومندوبى هيئة تعليم الكبار بالإسكندرية ولفيف من أساتذة الكلية وعدد من طلاب كليات التربية والتربية للطفولة المبكرة والتربية الرياضية بنين وبنات والتربية النوعية.

«تربية الإسكندرية» تفتتح «علم – ساعد – اربح» لدمج الطلاب بمشروع محو الأمية

«تربية الإسكندرية» تفتتح «علم – ساعد – اربح» لدمج الطلاب بمشروع محو الأمية

«تربية الإسكندرية» تفتتح «علم – ساعد – اربح» لدمج الطلاب بمشروع محو الأمية

«تربية الإسكندرية» تفتتح «علم – ساعد – اربح» لدمج الطلاب بمشروع محو الأمية

«تربية الإسكندرية» تفتتح «علم – ساعد – اربح» لدمج الطلاب بمشروع محو الأمية

«تربية الإسكندرية» تفتتح «علم – ساعد – اربح» لدمج الطلاب بمشروع محو الأمية