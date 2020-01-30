شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة الأسنان يستقيل من عضويته بالمجلس ويتنازل عن الترشح نقيب عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، تقدمه اليوم، الخميس، باستقالته من عضوية مجلس النقابة، والتنازل عن الترشح على منصب نقيب عام أطباء أسنان مصر، بانتخابات التجديد النصفى، المقرر لها 26 مارس المقبل، موجها الشكر والاعتذار عن أى تقصير خلال ست سنوات داخل أروقة النقابة العامة لأطباء الأسنان، كأمين عام ووكيل للنقابة، وأمين عام لاتحاد نقابات المهن الطبية.

وأوضح مجدى، أنه بذلك ينهى ارتباطه بالنقابة، وبأى تيار انتخابى داخلها، لعدم قدرته على استكمال فترته الانتخابية فى تلك الأجواء الضبابية.

يذكر أن الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، أحد أعضاء تيار المستقبل، وهو تيار الأغلبية داخل مجلس النقابة العامة، والذى ترشح على رأس قائمتهم الدكتور إيهاب هيكل على مقعد النقيب العام، وهو نفسه المقعد الذى أعلن الدكتور مجدى ترشحه عليه.

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وتغلق النقابة العامة لأطباء الأسنان، اليوم، الخميس، باب التنازلات بين المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، تمهيدا ليتم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، يوم الخميس 6 فبراير 2020، بالإضافة إلى إجراء عمليات التصويت بانتخابات يوم الخميس 26 مارس المقبل، بجانب الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، يوم الجمعة 27 مارس المقبل.

كانت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان ، قد أعلنت فتح باب الترشح بالانتخابات على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، السبت 21 ديسمبر 2019، وأعلنت غلق باب الترشح 30 ديسمبر 2019، و فوزعدد من المرشحين بالانتخابات بالتزكية هم: الدكتور محمد ضياء نقيب الأقصر، الدكتورة أمينة منصور نقيب شمال سيناء، الدكتور علاء العشيرى نقيب الفيوم، والدكتور حاتم الجندى نقيب الدقهلية، والدكتور زكى حلمى نقيب القليوبية، والدكتور محمد بكر نقيب الوادى الجديد.