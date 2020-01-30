شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البلغارى يشيد بدور مصر فى تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس جمهورية بلغاريا رومين رادفيك عن تقديره الشخصى العميق للرئيس عبدالفتاح السيسى، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس البلغارى اليوم الخميس للسفير خالد عمارة بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير لجمهورية مصر العربية لدى بلغاريا.

وأشاد الرئيس البلغارى بالدور المهم الذى تلعبه مصر لتحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة، ومواجهة مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، كما أشار إلى مستوى العلاقات والتعاون المتميز القائم بين البلدين، مُعرباً عن تطلع بلاده لتعزيز هذا التعاون وتكثيف الحوار البناء بين الدولتين.

بدوره، ألقى السفير عمارة الضوء على تنامى وتميز علاقات التعاون بين البلدين، والصداقة والاحترام المتبادلان بين الشعبين، وأكد تطلع مصر لتعميق علاقات التعاون مع صوفيا فى شتى المجالات.

يذكرأن قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي ، إن خطط بلغاريا للدخول فى المرحلة التمهيدية للانضمام إلى منطقة اليورو خلال فصل الربيع المقبل وتبني اليورو عملة لها في 2023 "ممكنة تماما".

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وتأمل بلغاريا التي انضمت لعضوية الاتحاد الأوروبى فى 2007 تحقيق الشروط الأولية للانضمام لآلية أسعار الصرف (إي.آر.إم-2) بنهاية ابريل نيسان المقبل وتبني اليورو عملة فى 2023.

وقالت جورجيفا، البلغارية الأصل، لراديو بي.إن.آر البلغاري "توقعاتي أن خطط بلغاريا لدخول منطقة اليورو ستتحقق كما تم رسمها بالضبط".

وأضافت أن كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي "تنظر نظرة إيجابية للغاية" لمسعى بلغاريا لدخول منطقة اليورو وأنها أبلغتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أنه "يبدو أن اللغة البلغارية ستتداول في قاعتي التي تنعقد فيها اجتماعات منطقة اليورو".

وقالت إن دخول منطقة اليورو سيفيد بلغاريا ويتيح قدرا أكبر من الأمان النقدي ويحمي البلاد من التقلبات العالمية.