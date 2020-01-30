شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر للطلاب: احذروا دعاوى التشدد والتطرف بهدف تفتيت الأوطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، طلاب وطالبات الأزهر أن يكونوا نماذج مضيئة، تمثل مؤسسة الأزهر الشريف تمثيلاً مشرفًا، ترفع راية الوسطية والاعتدال، في شتى المجالات والمواقع في مختلف دول العالم، وأن يكونوا أدوات لنشر قيم التسامح والسلام والتعايش في شتى ربوع الأرض، كما حثهم على الابتعاد عن كل دعاوى التشدد والتطرف، التي تهدف إلى تفتيت الأوطان.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم بفعاليات منتدى الشباب السادس، للندوة العالمية لشباب العالم الإسلامي بمحافظة الإسماعيلية، والمقام تحت عنوان "الشباب والمبادرة"، وتنظمها الندوة بالتعاون مع المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.

وقال رئيس جامعة الأزهر إنه ومنذ تولى مسئولية رئاسة الجامعة، وقد اعتمد سياسة الباب المفتوح مع أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى مؤتمر تجديد الفكر الإسلامي وما شهده من زخم في الضيوف والمشاركين والأفكار، لافتًا إلى النجاح الباهر للمؤتمر، والنتائج والتوصيات المهمة يدل على مكانة مؤسسة الأزهر الشريف والثقل التي تتمتع به بين أقطار العالم قاطبة، لافتًا إلى أن هذا حصاد للجهود التي تبذل ليل نهار في خدمة الإسلام وطلاب العلم الوافدين للأزهر من أكثر من 120 دولة.

وشدد رئيس الجامعة على أن شغل إدارة الجامعة الشاغل، هو التواصل المباشر والفعال مع كل طلاب ومنتسبي الجامعة سواء في القاهرة أم الأقاليم، أو الوافدين من دول العالم المختلفة، موضحًا حرصه على المشاركة في مثل هذا اللقاءات والفعاليات، هو الاستماع إلى أبنائه، والإجابة عن جميع الاستفسارات.

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وأضاف رئيس الجامعة، أن سعادته كأستاذ تكتمل وتبلغ مداها حين يرى تلاميذه أصبحوا أساتذة وزملاء له، ناصحًا إياهم بأن يستغلوا كل فرصة ممكنة للاستفادة من فترة تواجدهم في الجامعة وتحصيل شتى العلوم النافعة، ضاربا لهم المثل بأن يكونوا مثل النحلة يتنقلون ويتتلمذون على أيدي أساتذتهم، ويستوعبون أجمل ما لديهم، ناصحًا إياهم، بأن يكونوا رجالا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم، وأن يعدوا أنفسهم ليكونوا قادة المستقبل، ويسهموا بإيجابية وفعالية في بناء أوطانهم بكل جهد وإخلاص.

وحذر الطلاب من الوقوع تحت تأثير الشائعات التي يروجها البعض من خلال مواقع "التواصل الاجتماعي" أو "التدمير الاجتماعي" بهدف زعزعة ثقتهم بالمؤسسة، والتشكيك في الإنجازات والطفرات التي نحققها، والنيل من عزيمتهم وثقتهم بأنفسهم، وإشاعة جو من الإحباط واليأس، مشيرًا إلى أن خلف هذا الأمر صفحات مشبوهة، وأيدي وأفكار ملوثة، تسعى لإشاعة الفوضى بين الشباب .

شارك في فعاليات الافتتاح واللقاء الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد أبو طالب، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والدكتور عبد الحميد المزروع مساعد الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي للمكاتب والعلاقات الدولية، والمهندس خالد الشكر، مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمصر، والدكتور مصطفى الشيمي، مدير عام المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والأستاذ عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر.