شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: الرئيس يتابع تفاصيل تطوير مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء يتابعان كافة تفاصيل مسار العائلة المقدسة لتذليل كافة المعوقات أو التحديات الخاصة بالانتهاء من تجهيز المسار في 8 محافظات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير محمود شعراوي، واللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائبة المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية دير الانباء بيشوي أحد أديرة وادي النطرون بمحافظة البحيرة والتي تتضمن عدداً من المواقع الأثرية ضمن مسار العائلة المقدسة وتتمثل في 4 أديرة بوادى النطرون وهى دير البراموس ودير السريان ودير الأنبا بيشوى ودير الأنبا مقار.

وقال شعراوى، إن المسار يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم وتصل مساحته 3500 كيلو متر، لافتاً إلى أن الدولة بكافة وزاراتها وأجهزتها المعنية تتعاون للانتهاء من هذا المسار نظراً ليتم افتتاح المرحلة الأولى منه في يونيو القادم، وهو الموعد الخاص بدخول العائلة المقدسة لمصر.

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وأضاف شعراوى، أن رحلة العائلة المقدسة تحمل الخير لمصر، وهناك ملايين السياح بدول العالم يرغبون في زيارة هذا المسار، وقضاء أوقات طويلة فيه باعتبار تلك الرحلة تعد رحلة روحانية وتثقيفية وعلاجية ودينية.

وأكد وزير التنمية المحلية احترام وتقدير القيادة السياسية والحكومة المصرية للبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية نظراً لحبه الشديد لهذا الوطن، قائلاً: "أحترم وأقدر البابا تواضروس جدًا.. فهو شخصية وطنية يحب مصر ولديه انتماء شديد لها.. وظهر ذلك خلال الفترات الصعبة التي مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وعندما يتحدث عن مصر لا يتحدث بأي سوء ولكن كل حديثه بالخير والوطنية والانتماء".

وخلال اللقاء أشادت قيادات الأديرة الأربعة بالجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات المعنية للانتهاء من مسار العائلة المقدسة.