شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المصريين بإستراليا من أسوان: نعتز بوطننا وسنحكى كل ما شاهدناه إلى أصدقائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، باللواء أشرف عبد الباري محافظ أسوان، وذلك لدى وصولها إلى المحافظة لحضور عدد من الجولات التى تنظمها وزارة الهجرة فى ضوء برنامج الملتقى الثامن عشر لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج.

وخلال اللقاء، تقدمت السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال وعلى التعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة بصدد برنامج زيارة أبناؤنا في الخارج إلى أسوان، وهو الأمر الذي تجلى في إتاحة كافة التسهيلات بالمدينة حتى يتسنى لهؤلاء الشباب مشاهدة عدد من المشروعات والمزارات الوطنية بها والتي تحكي تاريخًا طويلاً من التحدي والنضال.

من جانبه، رحب اللواء أشرف عبد الباري، محافظ أسوان، بوزيرة الهجرة وبزيارة أبنائنا شباب مصر بالخارج، كما أشاد بدور وزارة الهجرة في ربط هؤلاء الشباب بوطنهم الأم مصر، مثمنًا فكرة ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث والفعاليات التي تتضمنها، مؤكدًا أن ذلك يدل على القدرة على خلق أفكار جديدة وإبداعية تواكب العصر لمد المزيد من جسور التواصل مع كافة أبناء مصر المقيمين خارجها.

وعقب ختام اللقاء، توجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ومحافظ أسوان إلى زيارة السد العالي ومحطة كهرباء السد ورمز الصداقة المصرية الروسية، وذلك بصحبة مجموعة الشباب المصريين المقيمين بالخارج ضمن جولات برنامج الملتقى الثامن عشر الذي تنظمه وزارة الهجرة، كما شاهدوا فيلما تسجيليا قصيرا يوثق تاريخ إنشاء السد العالي ورمز الصداقة المصرية مع الاتحاد السوفيتي الذي ساهم في مشروع بناء السد آنذاك.

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كما توجهت الوزيرة ومحافظ أسوان إلى محطة كهرباء السد العالي، بصحبة مجموعة الشباب، واستمعوا جميعا إلى شرح واف حول كيفية عمل التوربينات والمولدات الكهربائية وآلية تشغيلها.

وخلال حديثها إلى الشباب، أكدت السفيرة نبيلة مكرم ضرورة معرفتهم بتاريخ بلدهم مصر، وتوثيق تلك اللحظات حتى يتمكنوا من نقلها ونشرها بين مجتمعاتهم التي يسكنونها، ليمثل ذلك جانبا هاما من دورهم تجاه هذا البلد متمثلا في تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر، ويبدأ هذا من اقتناع الشباب بحقيقة الوضع الداخلي، وما لمسوه من أمن وأمان يسود أرجاء الوطن.

من ناحيته، وجه اللواء أشرف عبد الباري، محافظ أسوان، كلمة إلى الشباب خلال الجولات، وقال: "إن ما شاهدتموه اليوم دليلا على قوة مصر على مواجهة مختلف التحديات عبر العصور المختلفة وانتصارها على قوى الشر".

وأعرب أعضاء الوفد الشبابي عن سعادتهم بتواجدهم وسط هذه الصروح التاريخية العظيمة، والتقطوا صورة جماعية تذكارية مع وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان، ووجهوا كل الشكر إلى سيادتهما على إتاحة مثل هذه الفرصة لمشاهدة تلك المواقع التي تسجل حقبة هامة في تاريخ مصر الحديث، وتحكي كيف واجهت مصر التحديات وتحملت الصعاب من أجل النهوض والإزدهار والتقدم، مؤكدين أنهم سيحكون لأصدقائهم ما شاهدوه حتى يشجعوهم على زيارة مصر.

جدير بالذكر أن وزارة الهجرة قد نظمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 17 ملتقى لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج من دول أوروبية وكندا وأمريكا وغيرها، ويعد هذا الملتقى الثامن عشر الذي تستضيفه الوزارة.

وتدعو وزارة الهجرة، الجاليات المصرية في الخارج لتشجيع أبنائهم على المشاركة في تلك الملتقيات خلال قضاء إجازتهم في مصر، على أن يتراوح سن الشباب بين 18 و35 عاما، وذلك من خلال بريدها الإلكتروني لاستقبال البيانات الشخصية لمن يرغب في مشاركة أبنائه في الملتقيات، متضمنة صور جوازات السفر للشباب، وصور إقامتهم بالخارج ومواعيد تواجدهم بمصر، وذلك للعمل على توفيق التواريخ الأنسب للغالبية.