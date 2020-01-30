شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تمديد العمل بتخفيض رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة القوى العاملة، إن الأردن قررت تمديد العمل بالقرار المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار، لحالتى التجديد وتغيير مكان العمل ( داخل القطاعين الزراعى والمخابز) حتى 31 مارس المقبل.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان .

وأشار المستشار العمالي طلعت السيد، إلي أن غداً الخميس سوف تنتهى المهلة الأخيرة التى منحتها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، كتمديد نهائى وأخير.

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ويتابع وزير القوى العاملة ، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن موقف العمالة المصرية التي تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الأردن حدد المهن المغلقة والمقيدة والمهن التي تم فتحها بقرار من وزير العمل الأردني، حيث حدد 25 مهنة منها 13 مهنة مغلقة ومقصورة علي العمالة الأردنية ، والباقي مقيدة بشروط ، حيث سمح بتجديد تصاريح العمل لدي نفس صاحب العمل للعمال غير الأردنيين شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين ، وذلك للمهن المغلقة والمقيدة التالية: عمال النظافة باستثناء عمال النظافة للمدارس ، أما بما يتعلق بالمستشفيات والبلديات تبقي حسب القرارات المعمول بها ، وأعمال التحميل والتنزيل في جميع المنشآت ، وأعمال محطات المحروقات باستثناء محطات المحروقات في مناطق أمانة عمان الكبرى وأربد والزرقاء، وأعمال الحلاقة - رجال- باستثناء محلات الحلاقة في مناطق أمانة عمان الكبري (عمل غير أردني واحد)، وأعمال البوفيه.

وأشار إلي أن وزارة العمل الأردنية قررت إمهال كافة العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء علي قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.