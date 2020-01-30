شكرا لقرائتكم خبر عن أبو فيونكة حديث السوشيال ميديا.. قصة فتاة فضحت خطيبها فرد عليها فى المحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خالد أبو فيونكة.. اسم هز السوشيال ميديا فى مصر خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدا عبر موقع "فيس بوك"، حيث أدعت أحدى الفتيات من خلال "بوست" على فيس بوك، بأن خطيبها السابق والذى يدعى خالد، ولقبته السوشيال ميديا بـ "خالد أبو فيونكة"، بأنه تركها متحججا بأن يده قصيرة ولن يستطيع أن يستمر معها فى علاقتهما، فلم تجد سوى السوشيال ميديا، لتتحدث عن تجربتها مع خالد، وكيف أنه غشها، وقام بإعلان خطوبته من أخرى بعد أن تركها.



خالد ابو فيونكة وأمنية

أمنية نشرت عبر حسابها صورة تجمعها بخالد، وعلقت عليها قائلة "طيب يا جماعة الأستاذ أبو ايد أقصر منه بيهددنى وبيقولى إنى لو نزلت حاجة عنه هيخفينى من على وش الدنيا.. مش مكفيه انه كذب عليا سنة ونص وفهمنى انى كل حياته وبعدها قالى معلش انا ايدى أقصر منى أنا بحبك بس للازم نبعد يا حرام علشان انتى عصبية ووحشة بس انا بحبك طبعا، وفهمنى انه تعبان ودخل المستشفى بسبب وانى جاية عليه يا حرام، وراح خطب بعد ما سبنا بعض بأسبوع، لا ده كمان بيتكلم عليا مع الناس كلام ميتوصفش، دا حاكى حاجات حياتى أنا والله نسياها وحاجات أول مرة أسمع عنها، ومطلعنى أنا اللى ظلماه ووحشة وكمان بيهدد، يا بجاحتك يا اخى، ده طبعا جزء من اللى هو عمله انا مكتبتش كل حاجة فا انا اهو بقولك يا خالد محمد الريس انى بجيب سيرتك وانك مش راجل واعملوا كومنتات علشان البوست ميتمسحش ولو حصلى أى مصيبة اعرفوا أن هو السبب".



البوست المنتشر

بعد انتشار حديث أمنية عن خالد، أو خالد أبو فيونكة كما لقبته السوشيال ميديا، انتشر أيضا حديث آخر عن قيامه بتحرير محضر ضد أمنية بسبب ما قالته عنه، ونسب له "بوست" عن علاقته بأمنية، وزعم أنها سيئة السمعة، وأنها سبق وأن تزوجت عرفيا، كذلك نشر مقتطفات من منشورات لأمنية على "جروب" على فيس بوك، مخصص للثقافة الجنسية.



بوست منسوب لأمنية

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بوست منسوب لخالد

وبعد انتشار هذه المستندات نشرت أمنية عبر حسابها، "انا احتراما بس لكلام أبوك الراجل المحترم أنا همسح كل حاجة زي ما طلب مني تقديرا لحضرته مش أكتر .. بس ياريت سيرتي متجيش تاني، ومتألفش انت وصحابك و تزود كلام لما تتزنق .. لما تحب تألف ألف صح متبقاش غبي وتخليها توسع منك اوي كدة".