شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات الشهادة الإعدادية بالقاهرة تبدأ الأحد وتستمر لمدة 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قبول تظلمات الشهادة الإعدادية بدءا من يوم الأحد الموافق 2/2/2020 وتستمر إلي الأحد الموافق 23/2/2020 ولمدة ثلاثة أسابيع بالإدارات التعليمية.

وفى السياق حصلت إدارة القاهرة الجديدة على المركز الاول على مستوي القاهرة في ترتيب الإدارات التعليمية في الشهادة الإعدادية 2020، وتقدم محمد عطية وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، بالتهنئة لإدارة القاهرة الجديدة لحصولها على المركز الاول على مستوي الإدارات التعليمية ال ( 32 ) في نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، حيث حققت نسبة نجاح 97.6 %، كما حصلت على المركز الثاني إدارة وسط القاهرة التعليمية بنسبة نجاح 97.4 %، والمركز الثالث إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 93.8 % المركز الرابع إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 91.8 %، والمركز الخامس إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح 91.6 %.

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واعتمد اليوم اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020 وبلغت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77,7 % حيث حضر الامتحانات 150929 طالب وطالبة نجح منهم 117271 .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالب 100% ، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95 % ، كما اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5 % .