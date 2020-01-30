شكرا لقرائتكم خبر عن خالدالعنانى: محافظة المنيا مازالت تحمل الكثير من الأسرار الفرعونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة و الاثار ، عن أول كشف أثرى لعام 2020 وذلك بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا ، التى تعمل بها البعثة الاثرية المصرية ،برئاسة الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، و التي نجحت فى الكشف عن العديد من المقابر العائلية التى تخص كبار كهنة الإله جحوتى وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا وعاصمته الاشمونين.

حضر مراسم الإعلان عن الكشف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، و أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ، وأكد الدكتور خالد العناني، أن محافظة المنيا لا زالت منطقة بكر ومازالت تحمل فى جعبتها الكثير من الأسرار الفرعونية التى ستبوح عنها، فمنذ عام 2018 تم الإعلان عن 4 اكتشافات اثرية جديدة منها خبيئة للمومياوات و مجموعة من المقابر بها توابيت و أثاث جنائزى بمنطقة تونا الجبل.

وأشار وزير السياحة والاثار، إلى أهمية ما تنظمه الوزارة من فعاليات واحداث سياحية واثرية مختلفة بمحافظة المنيا لوضعها على خريطة السياحة العالمية، مشيرا الى أنه كما تم دعوة ممثلى كافة وسائل الاعلام الدولية والمحلية للتعرف على بعض المعالم الاثرية التى تتمتع بها محافظة المنيا، حيث بدأت بزيارة لمتحف ملوى والذى تم افتتاحه مرة ثانية فى عام 2016.

وقدم الدكتور خالد العناني، الشكر لكافة العاملين بالمجلس الأعلى للاثار، على ما يقوموا به من مجهودات للاعلان عن هذه الاكتشافات التى تلفت أنظار العالم الى مصر و لمحافظاتها المختلفة و مواقعها و متاحفها الاثرية السياحية المختلفة. كما توجه بالشكر لللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، واعضاء مجلس نواب المحافظة لدعمهم لاستضاقة هذه الفعالية اليوم.

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ومن جانبه قال د. وزيري أن هذا هو الموسم الثالث لأعمال البعثة والتي كشفت خلاله عن 16 مقبرة بها حوالي 20 تابوت مختلفة الأشكال والأحجام من بينهم 5 توابيت مصنوعة من الحجر الجيري على هيئة آدمية منقوشة بكتابات الهيروغليفية، و خمس توابيت خشبية فى حالة جيدة من الحفظ بعضها محفور عليه اسماء اصحابها مثل تابوت "حر" وتابوت "جحوتى اير دى اس" وتابوت "حروجا"، بالإضافة الى أكثر من 10.000 تمثال مصنوع من الفيانس الأزرق والأخضر.

وأضاف وزيرى ، أن البعثة عثرت أيضا علي أكثر من 700 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام والمواد من بينها جعارين، وتمائم الآلهة ،وأعمدة الجد رمز المعبود اوزير ، والتمائم المصنوعة من الذهب الخالص منها تميمة على شكل علامة "البا المجنحة" وتميمة عين الاوجات وتميمة على شكل الكوبرا المجنحة، فضلا عن العديد من الاوانى الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام، لافتا الى أن التوابيت الحجرية المكتشفة يخص احدها شخص يدعى "ارت حرو" و الذي لقب بالعديد من الألقاب من أهمها كاهن أوزير.



