شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس وباء.. كورونا يضرب اقتصاد الصين وتوقعات بمزيد من الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تداعيات فيروس كورونا المتفشي في الصين ستمتد لتضرب بقوة اقتصاد ذلك البلد الآسيوي، الذي بدأ بالفعل يعاني في مجالات عدة بعد أيام معدودة من ظهور الفيروس بحسب تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية اليوم الإثنين. نرصد أزمات الصين بعد كورونا.

ـ حالة من القلق تنتاب العديد من دول العالم منذ ظهور فيروس كورونا القاتل

ـ انتشر الفيروس بقوة في الصين وظهرت إصابات متفرقة في دول مختلفة

ـ حصد الفيروس 80 حالة وفاة وخلف ما يقرب من 300 مصاب

ـ الخسائر لم تقف عند الوفيات والإصابات..

ـ الارتباك المصاحب لظهور الفيروس ضرب اقتصاد الصين بقوة

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ـ منذ انتشاره، وتراجعت حركة الطيران في الصين 41.6%

ـ أما السكك الحديدية فتراجعت 41.5% مقابل 25% للنقل البري

ـ وفى مدينة شوزو الصناعية الكبرى كان للأزمة صدى قوى

ـ آثار تأخر عودة ملايين العمال المهاجرين من إجازاتهم حالة من القلق

ـ العديد من المصانع الكبرى والشركات بدأت تعاني من تراجع واضح في الإنتاج

ـ رصدت الحكومة 9 مليارات دولار للسيطرة على الفيروس

ـ توقعت تقارير غربية أن تحتاج الصين للمزيد من الإنفاق على قطاعها الطبي

ـ فهل تنجح الصين في مكافحة الفيروس وحماية مواطنيها واقتصادها؟ أم أن الخسائر الكبرى، لم تأت بعد؟!