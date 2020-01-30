شكرا لقرائتكم خبر عن أبوسديرة رئيسا لقطاع السياحة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بتعيين ماجد أبوسديرة رئيسا قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة. وشغل ماجد أبوسديرة سابقا منصب مستشار مصر السياحي في كل من إسبانيا والبرتغال ثم مستشارا لوزير السياحة كما عمل بالمكتب الفني للوزير. ومن المعروف أن قطاع السياحة الدولية في هيئة التنشيط هو القطاع المسؤول عن مهام الترويج السياحي لمصر في مختلف دول العالم ويتبعه المكاتب السياحية المصرية في الخارج.

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