شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من المصريين على زيارة معبد أبو سمبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معبدأبوسمبل اقبالا كبيرا من الزائرين المصريين خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وقال احمد مسعود، مدير صندوق أنقاذ أثار النوبة في منطقة أبوسمبل، ان السياحة الداخلية تتوافد بكثافة على منطقة معابد ابوسمبل برا وبحرا وجوًا.

أضاف ان قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بتخفيض أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للمصريين بنسبة 50% خلال فترة إجازة نصف العام كان له تأثير كبير في تزايد إقبال المصريين على زيارة معبدي ابوسمبل.