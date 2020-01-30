شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الفيوم» يشهد المعرض الختامي لمعسكر «اقرأ» ويكرم المتميزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في الفيوم، المعرض الختامي لمعسكر «إقرأ» المقام بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، ويكرم عددا من الطلاب المتميزين.

تفقد «عبدالله» المعرض المقام على هامش الاحتفال، وورش تحدي القراءة، والابحاث والمعلومات، والبيئة والأرشيف، والملخصات والمطويات، والألبومات، والصحافة، وورشة أغلفة الكتب، مشيدًا بالجهد المبذول في العمل، وتقدم بالشكر لجميع الطلاب المشاركين ومنحهم شهادات تقدير.

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وخلال الاحتفال، قدم الطلاب عدة فقرات فنيه وثقافيه منها كلمة عن القراءة وأهميتها؛ وقصيدة في حب مصر، واستعراض لفريق المسرح بمدرسة عزة زيدان، وقصيدة عن محافظة الفيوم.

وفي نهاية الحفل، كرم وكيل تعليم الفيوم الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية، حيث فاز الطالب مصطفي ربيع مصطفى، مدرسة جرفس للتعليم الأساسي بسنورس، والطالبة مودة احمد فوزى، مدرسة الغريب للتعليم الأساسي بسنورس، في مسابقة فرسان القراءة.

وفازت الطالبة ندا مصطفي محمود في مسابقة القصة القصيرة على مستوى الجمهورية، وحصلت الطالبة مودة أحمد فوزى على المركز الاول على مستوى الجمهورية في المشروع القومي للقراءة.

وتم تكريم الطلاب الفائزين في مسابقات المكتبات على مستوى المديرية وجميع الطلاب المشاركين بأعمال في معرض المكتبات بمعسكر «اقرأ».