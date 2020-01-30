شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تخاطب «الصحة» لحل أزمة تأخر حركة الزمالة للدفعات القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت نقابة الأطباء خطاب إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، تطالب فيه بسرعة الإعلان عن حركة الزمالة لدفعة سبتمبر ٢٠١٩، والتي تأخر إعلانها، مؤكدة أنه من غير المعقول أن محاولة تطبيق خطة للوزارة الطموحة لاستيعاب كل الأطباء حديثي التخرج يؤدى لمنع التحاق الدفعات السابقة طبقا للنظام القديم وتأخير قبولهم.

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وجاء في الخطاب: «وصلنا من أطباء الدفعات الأقدم من دفعة تكليف سبتمبر ٢٠١٩ شكاوى عديدة خاصة بتأخر الاعلان عن حركة الزمالة التي كان من المعتاد ان يعلن عنها في شهر ديسمبر».

وتابع الخطاب: «ونقابة الاطباء إذ تقدر الخطة الطموحة للزمالة لاستيعاب كل الأطباء الحديثي التخرج، ولكننا نري أنه من غير المعقول أن يؤدي ذلك لمنع الالتحاق بالزمالة للدفعات السابقة طبقا للنظام القديم وهو التقدم للزمالة بعد ٦ شهور في نيابة التخصص، لذلك نرجو من سيادتكم سرعة الاعلان عن حركة الزمالة الذي حل بالفعل موعد الاعلان عنها، ونقترح ان تستمر الزمالة في الاعلان عن حركتيها العاديتين مرتين كل عام (ديسمبر ويونيو) لاستيعاب ٣٠٠٠ طبيب في مجموع الحركتين في تنسيق مستقل برنامج الزمالة المربوط بالتكليف».

واختتم: «بالتأكيد نحن نقدر العبء العالي الملقي على عاتق الزمالة لاستيعاب كل هذه الأعداد في برامج تدريب جيدة لا تفقد الزمالة مستواها وسمعتها ولكننا في نفس الوقت متأكدون ان تخطيط سيادتكم لاتاحة الزمالة لطبيب التكليف منذ اليوم الأول لا يمكن ان يكون معناه حرمان الدفعات السابقة من حقها الاكيد في استكمال دراستها وتطورها المهني بالالتحاق ببرنامج الزمالة في مسارها الطبيعي».