شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الشركة ومركز البحوث الزراعية بالمحافظة، للإستفادة من خبرات الباحثين والمتخصصين بالمركز في تطبيق الكود المصري رقم 501/2015، والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في مجال الزراعة.

وأوضح «بدرى» في تصريحات، الخميس، أن الشركة والمركز يبحثان من خلال بروتوكول التعاون كيفية إكثار تقوى القمح، وإنتاج تقاوى الهجن الفردية للذرة الرفيعة، وإكثار تقاوى محاصيل الخضر، وإنتاج نباتات الزينة، وإنتاج الفاكهة على المياه المعالجة ثلاثياً، وزراعة بنجر السكر، وإنتاج شتلات الخضروات داخل الصوب الزراعية، وزراعة مساحات من القطن طبقاً لخطة وزارة الزراعة، وكذلك المحاصيل الليفية، وإنتاج وإكثار محاصيل الأعلاف، والمحاصيل الزيتية، لافتا إلى أن البروتوكول سيتضمن كذلك التعاون في إجراء أبحاث عن تغذية النبات، والمقننات المائية، والسماد العضوي بأنواعه المختلفة، وزراعة النباتات ذات العائد الإقتصادي.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إلى أن الشركة بدأت الأسبوع الماضى تجربة جديدة لإنتاج السماد العضوي من مخلفات مزارع الصرف الصحي بالمحافظة، بهدف إستخدامه في زراعة الغابات الشجرية لتحسين إنتاجية التربة، ومد النباتات المزروعة بالعناصر اللازمة لإكتمال النمو، موضحا أنه يتم إستخدام أوراق الأشجار الجافة، ونشارة الأخشاب، والنباتات الخضراء، وصباغ الحيوانات، وبعض فروع الأشجار، لإنتاج السماد العضوي والذى يتطلب شهرين لإتمام دورة إنتاجه، منوها بأن التجربة تم البدء بها في مزرعة صرف صحى طهطا، وأنه في حالة نجاح التجربة سيتم التوسع في إنتاج السماد العضوي بجميع مزارع الصرف الصحي بالشركة.