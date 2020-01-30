شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» من دير الأنبا بيشوي: السيسي يتابع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، يتابعان كافة تفاصيل تطوير مسار العائلة المقدسة لتذليل كافة المعوقات أو التحديات الخاصة بالانتهاء من تجهيز المسار في 8 محافظات.

وقال «شعراوي» إن المسار يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم، وتصل مساحته إلى 3500 كيلو متر، لافتاً إلى ان الدولة بكافة وزاراتها واجهزتها المعنية تتعاون للانتهاء من هذا المسار نظراً ليتم افتتاح المرحلة الاولي منه، يونيو المقبل.

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جاء ذلك خلال زيارته واللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والذي يشمل عددا من المواقع الأثرية ضمن مسار العائلة المقدسة، وتتمثل في 4 أديرة بوادى النطرون.

أضاف «شعراوي» أن رحلة العائلة المقدسة تحمل الخير لمصر، وهناك ملايين السياح بدول العالم يرغبون في زيارة هذا المسار وقضاء أوقات طويلة فيه باعتبار أن الرحلة روحانية وتثقيفية وعلاجية ودينية.

وأكد الوزير احترام وتقدير القيادة السياسية للبابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نظراً لحبه الشديد لهذا الوطن، مضيفاً: «أحترم وأقدر البابا تواضروس جدًا، فهو شخصية وطنية».

زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة البحيرة

زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة البحيرة

زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة البحيرة

زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة البحيرة