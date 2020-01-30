شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة أحد أهم المشروعات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة هو أحد أهم المشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع أطراف متعددة على رأسها وزارة السياحة والآثار، وعدد من الجهات المعنية الأخرى والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات، وفي ظل اهتمام ومتابعة من مجلس الوزراء ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، إلى محافظة البحيرة يرافقه المحافظ اللواء هشام آمنة والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير وتنمية مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون وتفقد عدد من نقاط المسار.

وأضاف «شعراوي» أن محافظة البحيرة تتضمن عدداً من المواقع الأثرية ضمن المسار يتمثل في ٤ أديرة بوادي النطرون وهي دير البراموس ودير السريان ودير الأنبا بيشوي ودير الأنبا مقار، لافتاً إلى أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات لإزالة كافة العوائق والمشكلات التي تواجه المشروع بالمحافظات بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المحافظات تقوم حاليًا وتحت إشراف مباشر من الوزارة بجهود مكثفة للانتهاء من الأعمال المحددة فيما يتعلق بدعم البنية الأساسية في التوقيتات المحددة، وأيضاً رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمسار وإضفاء مظهر أثري وجمالي عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير سبل الراحة لهم واستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتوفير سبل الراحة لهم وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية للمحافظات.

وأوضح «شعراوي» أن الوزارة تلعب دوراً تنسيقياً مع باقي الوزارات والجهات المعنية لتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها المحافظات لإنجاز المشروع بصورة مشرفة تليق باسم مصر وقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بمقر الوزارة والزيارات الميدانية للمحافظات لمتابعة ما تقوم به من أعمال خاصة محافظة البحيرة باعتبارها في المرحلة التجريبية للمشروع لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ مع توجيه باقي المحافظات للإسراع بخططها ومواردها الذاتية لاستكمال باقي النقاط.

وأضاف أن الوزارة تتابع هذا الملف وتنسق جهود محافظات المسار الثمانية وهي (القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء) لضمان الالتزام بالجدول الزمني الذي تم وضعه للانتهاء من البنية الأساسية لهذا المشروع القومي المهم، خاصة أن المسار يمثل أقدم رحلة معروفة وموثقة تاريخياً ودينياً، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع الذي له طابع تراثي وحضاري وديني ويخدم أهدافا سياحية، خاصة بعد مباركة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس مسار الرحلة في مايو 2018 واعتماده كأيقونة حج إلى مصر، مشيراً إلى أن مسار العائلة المقدسة يمثل نقاط توقف للعائلة المقدسة خلال رحلة لجوئها إلى مصر، ويمتد المسار ليشمل 25 محطة من نقطة الدخول عند مدينة رفح في الشمال الشرقى عبر منطقة الدلتا ثم القاهرة إلى وادى النطرون مروراً بالمنيا ثم أسيوط ثم إلى محافظات الدلتا مسار الذهاب والعودة مما يعد أطول مسار حج في العالم داخل دولة واحدة.

وأشاد «شعراوي» بمستوى التعاون الذي تقدمه كافة الوزارات والجهات المشاركة في هذا المشروع المهم لمصر، خاصة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارات الآثار والسياحة والداخلية والكنيسة المصرية، وأشاد بالجهود التي تقوم بها كافة المحافظات أيضاً في هذا الشأن ،خاصة أن هذا المشروع يحظى بأهمية بالغة لدى القيادة السياسية في ظل اهتمام كبير لملايين السياح في العالم.

وقال إنه عقد اجتماعاً مع منير غبور، رئيس جمعية تطوير وإحياء التراث القبطي، للاستماع لوجهة نظر الجمعية في الأسلوب الأمثل لإطلاق المسار واستغلاله سياحيًا مع المحافظة على طابعيه التراثي والديني، أخذاً في الاعتبار ما سيحتاجه المسار وزواره من تسهيلات وخدمات تتيح المزيد من الجذب السياحى.

وأشار «شعراوي» إلى استضافة وزارة التنمية المحلية منذ أيام اجتماع اللجنة الدائمة الموسعة لبحث تطورات مشروع مسار العائلة المقدسة بمقر الوزارة بحضور كافة الجهات المعنية، حيث تم بحث الاجتماع ما تم إنجازه من توصيات اجتماع اللجنة خلال الشهر الماضي واستعراض ما تم الاتفاق عليه بشأن الانتهاء من كافة نقاط المسار في الموعد المحدد بالتزامن مع دخول العائلة المقدسة أرض مصر.

كما بحث الاجتماع ربط منطقة شجرة مريم بالمطرية بكنيسة مسطرد وما تم الاتفاق عليه بشأن مشروع الصرف الصحى بالمنطقة والانتهاء من هذه الأعمال في شهر فبراير المقبل وعلى أن يبدأ بعد ذلك تطوير شارع المطراوي المؤدي للمسار ومنطقة الزيارات، كما تم بحث آفاق تطوير المزارات السياحية وربطها ببرنامج سياحي موحد لنقاط المسار من خلال مخطط سياحي استراتيجى استثماري.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من تطوير المواقع من ناحية البنية التحتية والشكل الحضاري الذي يحافظ على قيمة المشروع أثرياً وتاريخياً وتماشياً مع ما تطمح له مصر من ادراجه على قائمة التراث العالمي اليونيسكو، وقال «شعراوي» إن الوزارة حريصة على زيارة جميع نقاط المسار على الطبيعة لتعزيز قدرات المحافظات والارتقاء بنقاط المسار حضارياً وبيئياً واقتصادياً بما يليق بتاريخ مصر ووجهها الحضارى على مر العصور.

كما استعرض الحضور كيفية ادماج المجتمع المحلي وتطوير قدراته والاستفادة من هذا المشروع المهم.

واتفق الحضور أيضاً على قيام وزارة السياحة بوضع المخطط الاستثماري والسياحي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وعرضه في اجتماع اللجنة الشهر القادم، كما تم الاتفاق على أن تتولى وزارة التنمية المحلية حصر احتياجات المحافظات من خلال الاستفادة مما رصدته هيئة التنمية السياحية.

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كما تم الاتفاق أيضاً على قيام جهاز التنسيق الحضاري بوضع رؤية كاملة للمشروع ذات طابع أثري وحضاري والتنسيق مع وزارة السياحة فيما يخص الحملة التسويقية من ناحية أخرى تبادل الحضور فكرة إنشاء شركة تدير ملف المسار بكل جوانبه لأهمية الخريطة السياحية والتراثية والدينية وأيضاً إدراجه على التراث العالمي.

وخلال زيارة للواء محمود شعراوي استمع لشرح تفصيلي من اللواء هشام آمنة حول الجهود التي قامت بها محافظة البحيرة فيما يخص مسار العائلة المقدسة.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة أعمال ومشروعات البينة التحتية حيث تم رصف وتوسعة طريق دير الأنبا بيشوي بطول 1.5 كيلو متر بتكليفة 3.4 مليون جنيه، ورصف وتوسعة طريق منتجع بين الوادي بطول 1.2 كيلو متر بتكلفة 2.4 مليون جنيه، وتخصيص 12 فدانا لإقامة منطقة شرطية لتأمين السياح وحماية الوفود القادمة للمسار والمنطقة، وإعادة تهيئة وإنارة الطريق الدائرى بطول 16 كيلو مترا بتكلفة 17.2 مليون جنيه، ورصف وتوسعة طريق دير البراموس بطول 6 كيلومترات بتكلفة 19 مليون جنيه، وتمت زراعة 260 نخلة من أصل 1200 وجارٍ زراعة باقى العدد، تحديد ثلاثة مخيمات كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث، كما تمت الموافقة على بيع 10 أفدنة لإقامة أنشطة تجارية واستثمارية لخدمة الرحلات السياحية وتزويد الطرق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتى توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل وادي النطرون بطريق القاهرة- الإسكندرية، والانتهاء من تحديد موقع بديل للموقع الحالي للخيمة البانورامية المزمع إقامتها في محيط الأديرة بالتوافق مع الكنيسة ومحافظة البحيرة، كما يجري حالياً إعداد اللوحات الإرشادية والبانرات اللازمة للمشروع، وقامت المحافظة بتوفير مبلغ حوالي 20 مليون جنيه من التمويل الذاتي للإنفاق على بعض هذه المشروعات، كما قامت وزارة السياحة بتوفير مبلغ مالي حوالي 19 مليون جنيه للمحافظة للانتهاء من بعض المشروعات الجارية أيضاً في إطار الانتهاء من تجهيز مسار العائلة على أرض المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق أيضاً مع جامعة دمنهور على وضع تصميم يناسب الموقع والحقبة التاريخية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع الأخير الذي تم بوزارة التنمية المحلية على أن تتولى هيئة التنسيق الحضارى ذلك.

وقال هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن تكلفة الأعمال الإنشائية والبنية التحتية التي قامت المحافظة بتمويلها من جهودها الذاتية وصلت حتى الآن إلى ٧٠ مليون جنيه.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بالجهود التي قامت بها المحافظة خلال الفترة الماضية والانتهاء من أعمال البنية التحتية، كما أشاد الوزير بمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين المحافظة وجامعة دمنهور.

وأكد «شعراوي» أن الحكومة والمحافظين تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق رضا المواطنين عما يتم تقديمه لهم من خدمات في كافة القطاعات.

وأوضح أن تكليفات رئيس الجمهورية المستمرة للحكومة بالوصول إلى المواطن البسيط في القرى والنجوع، خاصة القرى الأكثر احتياجاً والعمل على تغيير حياته اليومية وتوفير وتحسين الخدمات المقدمة إليه وتوفير فرص عمل خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم لهذا القطاع المهم من المشروعات عبر مبادرة مشروعك وصندوق التنمية المحلية، لافتا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول خلال الفترة القليلة المقبلة مع اتحاد الصناعات المصرية لإقامة مشروعات صناعية صغيرة في عدد من القرى بالمحافظات بعد توفير قطع أراضي بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وشدد الوزير على أهمية المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني ورجال الأعمال في كافة المشروعات التي تنفذها الدولة على أرض المحافظات.

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قاما بزيارة منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة وكنيسة العذراء بالمعادي لمتابعة الأعمال الجارية في هذه المنطقة والتي تعد من النقاط المهمة في مسار العائلة المقدسة، وكذا منطقة المطرية، وتفقدا منطقة شجرة مريم في مطلع شهر يناير.

وقام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائبة المحافظ، بتفقد معرض منتجات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقصر ثقافة وادي النطرون والذي يضم منتجات لمدارس التعليم الفني ومنتجات السجاد اليدوى برشيد بالإضافة إلى جناح خاص بمنتجات أديرة وادى النطرون.

وخلال الجولة أشاد اللواء محمود شعراوي بمستوى المنتجات الموجودة في المعرض والتي تضم كافة المنتجات التي تتميز بها المحافظة.

وأكد «شعراوي» دعم الوزارة لأي مشروعات جديدة تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، مؤكداً أهمية توفير معارض داخلية وخارجية للترويج لتلك المنتجات بما يعود بالنفع على أصحابها لزيادة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل أكبر للشباب والفتيات.

وقام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بزراعة نخلة في الطريق المؤدي لدير الأنبا بيشوي ضمن مسار العائلة المقدسة في البحيرة، كما قاما أيضا بزراعة شجرة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بزراعة مليون شجرة «اتحضر للأخضر».