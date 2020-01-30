شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع حالة مصرية مريضة بالإمارات: «تواصل مع شركتها لعلاجها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة نجح في التواصل مع إدارة شركة الفطيم أوتو، وحصل على موافقتها باستمرار تحمل علاج مواطنة مصرية تعمل لديها على الرغم من انتهاء بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها مع الاستمرار في صرف راتبها كاملًا.

كان مكتب التمثيل العمالي قد زار المواطنة «ياسمين.م. ش»، بمستشفى راشد، حيث تم إجراء عملية قسطرة في القلب، وحدثت لها انتكاسة ودخلت في غيبوبة منذ شهرين تقريبا، وقام المكتب بالتواصل مع والدتها بالقاهرة، وحضرت لمرافقتها بالمستشفى.

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وأوضح هيثم سعد، الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، الخميس، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بأبوظبي حنان محمود شاهين، أشارت فيه إلى أن المريضة شكت من إدارة المستشفى لإبلاغها بانتهاء قيمة التأمين، وأبدت فزعها من عدم إمكانية استكمال العلاج خاصة أن حالتها لا تسمح نهائياً بالخروج أو العودة لأرض الوطن.

وقام المستشار العمالي حنان شاهين بالتواصل على الفور مع إدارة الشركة، وطلبت تقريراً عن الحالة بعد أن قامت شركة التأمين بإبلاغهم بتجاوز المريضة المبلغ المسموح به للعلاج.

وبالتواصل مع إدارة الشركة وشرح ظروف المريضة وافقت الشركة على تحمل العلاج كاملا، ولحين تجديد بطاقة التأمين الصحي لها في مايو 2020 فضلا عن الاستمرار في صرف راتبها كاملا.