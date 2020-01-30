شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يعلن عن كشف أثري جديد بالمنيا: يضم توابيت وتماثيل وأوانٍ فخارية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، نجاح البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار الغارقة شمال منطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا، في الكشف عن جبانة أثرية لمقابر عائلية تضم مجموعة من آبار الدفن وتعود إلى العصر المتأخر في عمق 7 أمتار وتشمل ممرات تحتوي على توابيت.

وكشف «العناني» في تصريحات صحفية، الخميس، عن احتواء الكشف الأثري على توابيت تضم مجموعة من تماثيل الأوشابتي منقوش عليها بالهيروغليفي، وأنواع مختلفة من الأوانٍ الفخارية ذات أغراض جنائزية، ومجموعة من الأواني الكانوبية من الألباستر لصاحبها حر، وأدوات المحاجر وأقنعة من الخشب.

يأتي الاكتشاف بعد عامين من الكشف الأثري الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2018، والذي شهد اكتشاف مقابر كهنة الإله «تحوت» وهو المعبود الرئيسي للإقليم الخامس عشر وعاصمته الأشمونين ومقبرة أخرى لعائلة أخرى كبيرة تضم عدد من التوابيت الضخمة المختلفة الأحجام والأشكال.

كشف أثري في المنيا

كشف أثري في المنيا

كشف أثري في المنيا

كشف أثري في المنيا