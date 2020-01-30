شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يستضيف 29 سفيرًا إفريقيًا.. وسفير الكاميرون: السيسي أعاد مصر للقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب 29 من السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة، في إطار حرص المؤسسة التشريعية على التواصل مع السفراء ومد جسور التواصل مع الأشقاء لتأكيد أهمية توطيد العلاقات، وفق التزام مصر بهويتها الإفريقية.

وقال طارق رضوان، رئيس اللجنة، إن اللقاء أكد دعم مصر لكافة سبل التنمية والازدهار في «القارة الخضراء الذهبية»، مضيفًا: «نعمل ونتعاون معا وبسواعد أبناء القارة الإفريقية، وسنكون قادرين سويا على أن نصنع فارقاً إيجابيا من أجل قارتنا».

تابع: «دعوة اللجنة لكافة السفراء الأفارقة لزيارة المجلس تؤكد أن عودة مصر إلى أحضان القارة الإفريقية نابعة من القلب والعقل والعقيدة من أجل تفعيل العمل المشترك، وأننا من خلال هذا الجمع نؤكد أننا قارة واحدة نابضة بقلب واحد مما يستوجب علينا تضافر الجهود».

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وأشاد عميد السلك الدبلوماسى الإفريقى، سفير دولة الكاميرون، محمدو لابرنج، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال رئاسته الاتحاد الإفريقي، وقال: «الرئيس السيسي يمتلك رؤية لإعادة جسور التعاون مابين الدول الإفريقية وعودة مصر إلى القارة».

أضاف: «كسفراء في القاهرة نشعر أننا في إفريقيا الحقيقية، فالدولة والشعب المصرى عزيزعلى قلوبنا جميعا، ونكن لمصر كل التقدير والاحترام، فقد لعبت دورا كبيرا في استقلال أغلب الدول الإفريقية من الاستعمار».

تابع «لابرنج» أن «لمصر مكانة عظيمة في قلوبنا، في الماضي القريب بعدت مصر قليلاً عن إفريقيا، لكنها عادت مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قلب القارة من جديد، وتولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وكان عام 2019 مليئا بالتحديات، إلا أنها بعثت الأمل في تطوير التعاون ما بين مصر ودول القارة الإفريقية».

مضى قائلًا: «السيسي تبنى الكثير من المبادرات خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي والتي سيسلمها الشهر المقبل، لكن ذلك ليس معناه أن ينتهي عملنا»، مؤكدا أن رئاسة مصر للاتحاد ستكون اللبنة الأولى للتقدم والسلام والرخاء للقارة الإفريقية.

واصطحب النائب طارق رضوان السفراء في جولة داخل أروقة البرلمان شملت زيارة متحف المجلس، والقاعة الرئيسية، حيث تم تقديم عرض للتطور التاريخى للتجربة البرلمانية المصرية منذ أكثر من 150 عاما، واستعراض الزعامات السياسية الوطنية التي يحويها المتحف، بدءا من أسرة محمد على حتى الآن.