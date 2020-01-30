شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعلن آخر موعد للتسجيل في مبادرة المجلس الاستشاري للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه خلال 24 ساعة من انطلاق مبادرتي المجلس الاستشاري للشباب، وتأهيل وتمكين الشباب، قام 650 شابًا بالتسجيل وملء الاستمارة المتاحة عبر الرابطين :

Advertisements

وأثنى محافظ بني سويف على إقبال الشباب السويفي على المبادرتين، والذي يأتي من منطلق حب وانتماء شباب المحافظة ورغبتهم في المساهمة في الدفع بجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أنه على ثقة كبيرة في نجاح المبادرتين لتحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمات والمجالات التنموية المتعددة، قائلا: «المبادرة شبابية الفكر والرؤية ضمن رؤية 2030، والشباب هم الركيزة في تنفيذها، وبني سويف فيها العديد من الشباب الواعد والطموح والمحب لبلده، إذن سيكون النجاح حليفنا باذن الله».

تجدر الاشارة إلى أنه قد أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المبادرتين خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي 27 يناير، وأن أخر موعد للتسجيل يوم 7 فبراير القادم، حيث سيتم من خلال لجنة مختصة الاختيار من بين المتقدمين عبر استمارات التسجيل المنشورة عبر الانترنت على الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف.

وتأتي هذه المبادرات النوعية التي يتبناها الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف في مجال التمكين الفعلي للشباب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تترجمها الحكومة تحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفقاً لرؤية مصر للتنمية 2030، مشيرا إلى أن هذه التجربة خطوة جادة نحو الاستفادة من المبادرات الرئاسية الرائدة المنفذة على مدار أكثر من 4 سنوات.