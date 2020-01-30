شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الرقابة الإدارية يلتقى نائبات البرلمان ببرنامج تدريبى حول النزاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار علاقات التعاون المستمرة بين هيئة الرقابة الإدارية ومجلس النواب المصرى، وبحضور الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب الوزير، اختُتم اليوم بمقر هيئة الرقابة الإدارية فعاليات البرنامج التدريبى التخصصى المُنعقد "فى مجال مكافحة الفساد وسبل منعه ونشر قيم النزاهة والشفافية" لعدد 58 نائبة من أعضاء مجلس النواب المصرىز

وفي كلمته التى ألقاها رحب رئيس الهيئة، بنائبات المجلس الموقر، وأكد ‏على ضرورة تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة الإدارية والبرلمان المصرى لاشتراكهما فى مهام الرقابة على الأداء، لأن تضافر الجهود سيكون له بالغ الأثر في محاربة افة الفساد التى تقضى على التنمية، وتحطم امال الشعوب ومستقبلها.

وأشار إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن مصر الحديثة لا مكان فيها لفاسد، والمناصب يتولها من هم أهل لها.

كما وجه رئيس الهيئة التحية والتقدير للدكتور على عبد العال رئيس المجلس الموقر، والسادة أعضاء المجلس على جهودهما في سن التشريعات والقوانين، والتي كان من بينها تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية بإضافة بعض المهام والاختصاصات المستحدثة عليه تختص بضبط الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والمتعلقة بتنظيم عمليات (النقد الأجنبي، وزرع الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار بالبشر)، كما أثنى على الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع وحضورها المؤثر في كافة المجالات.

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ودارت فعاليات البرنامج المنعقد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة بمناقشة عدة موضوعات أبرزها، مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وفق قانونها المنظم والبرامج التدريبية التخصصية التي تقدمها أكاديمية مكافحة الفساد، وجهود الهيئة فى مجالى منع ومكافحة الفساد، ‏واستعراض المشروع القومي للبنية المعلوماتية لبناء الدولة المصرية الحديثة، وأثر الفساد الضار على الأمن القومى المصرى، وكذلك عرض بعض الأعمال المتعلقة بدعم الهيئة للاستثمار وتنمية الصادرات وجهود إزالة المشاكل والصعوبات التى تواجه المستثمرين، إضافة ألى أسس الحوكمة الحديثة فى ضبط الأداء الحكومى وما تم تنفيذه من المرحلة الثانية لاستراتيجية مكافحة الفساد 2019/2022.

كما تم عقد لقاء موسع مع المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض آخر ما تم التوصل إليه حتى الآن في المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وفى نهاية اللقاء، قدمت السيدات نائبات المجلس الموقر الشكر والإمتنان لهيئة الرقابة الإدارية، التى اتاحت لهن هذه الفرصة ليلمسن عن قرب حجم المجهودات التي تُبذل في مجال منع ومكافحة الفساد.