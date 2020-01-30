شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار: 16 مقبرة و10 آلاف تمثال و5 توابيت أبرز اكتشافات الموسم الحالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رئيس البعثة الأثرية العاملة فى منطقة الغريفة - تونا الجبل بالمنيا، إنه يعد العالم كل عام بالإعلان عن كشف أثرى فى محافظة المنيا، لافتا إلى أن الموسم الحالى من عمليات البحث الذى بدأ فى أغسطس 2019 وحتى الآن أسفرت عن العثور على 16 مقبرة و10 آلاف تمثال الأوشابتى، و8 مجموعات من الأوانى الكانوبية، كما تم العثور على 20 تابوت حجرى، والعثور على 5 توابيت خشبية وبعض المومياوات بحالة جيدة، فى حين بعض التوابيت مغلقة حتى الآن، والمئات من الأوانى الفخارية.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الاكتشافات الأثرية التى حققتها البعثة على مدى عامين جاءت بنتائج رائع، مشيرا إلى أنه ابتداءً من الموسم الأول للحفائر عام 2017 وحتى الموسم الحالي 2019، تم العثور على 10 آلاف تمثال أوشابتي و90 تابوتًا في كل منهم مومياء بخلاف المومياوات الموجودة في الدفنات الأرضية. وتابع "وزيري" أن إجمالي المقابر التى تم اكتشافها في المواسم الثلاثة هي 35 مقبرة، عمرها يرجع إلى 3000 عام مضت، وذلك بأيدي البعثة المصرية للمجلس الأعلى للآثار، مضيفا أن الأبطال الحقيقيين هم مفتشين ومفتشات الآثار، والعمال المساعدين لهم، والذين يعملون وسط ظروف صعبة للغاية، واستطاعوا تحقيق هذه الاكتشافات المبهرة. Advertisements ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه رغم المخاطر المتواجدة بالمنطقة، إلا أن البعثة استمرت فى عملها، منوها إلى أن المنطقة مليئة بثعبان الطريشة ولكنها لم تٌثنى البعثة عن عملها، والمنطقة فى منتهى الأهمية ولازالت تبوح بأسرارها حتى الآن.

وذكر أن من المقابر المكتشفة، المقبرة العائلية التى تضم 9 توابيت من الحجر، والمقبرة تم فتحها لأول مرة ولا يوجد نهب بها، ووجدت بها كامل المقتنيات، أما مقبرة أمين الخزانة فضمت تابوت كبير لم يتم فتحه بعد ويزن 9 أطنان، وتابوتين من الخشب أقل من التابوت الأساسى، وترجع المقابر للعصر المتأخر الأسرة الـ26 و الـ27.



