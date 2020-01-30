شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تحتفل اليوم بعيد العذراء مريم.. اعرف كافة أعيادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس بعيد نياحة "وفاة" العذراء مريم وذلك بصلوات القداس الإلهي في كافة الكنائس التي تحمل اسم العذراء.

ويقول البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عبر صفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن فضائل السيدة العذراء عديدة جدا، وإحدي فضائلها القوية هي فضيلة حياة الرضا

الجدير بالذكر، أن للقديسة العذراء مريم، قائمة من الأعياد وليس عيدا واحدا فقط، يحتفل بها المسيحيون حول العالم وفقا لأجندة وتقويم الطائفة التابعين لها.

الأعياد المتعلقة بمريم العذراء، متنوعة وكثيرة للغاية ويمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام: الأعياد المريمية الكبرى ويبلغ عددها سبعة أعياد، وتأتي أهميتها من كون جميع الكنائس في العالم تحتفل بها، القسم الثاني هو الأعياد المرتبطة بمراحل من حياتها، كالزيارة إلى أليصابات أو تقدمتها إلى هيكل سليمان، ويختلف الاحتفال بها حسب الرعايا والطوائف وحسب البلدان أيضًا؛ أما القسم الثالث هو الأعياد الخاصة بذكرى ظهورها أو طلب شفاعتها لبلد أو منطقة وتتميز بكونها محصورة في البلد والمنطقة وأحيانًا بالطائفة الخاصة بذلك أو الكنيسة المشادة على اسمها.

ومن بين أعياد العذراء مريم التي يحتفل بها الأرثوذكس وفقا للتقويم القبطي

1- عيد البشارة بميلادها:

وهو يوم 7 مسري في الشهر القبطي ، حيث بشر الملاك أباها يواقيم بميلادها ففرح بذلك هو وأمها حنة ونذرها لله.

2- عيد ميلاد العذراء:

وتعيد له الكنيسة في أول بشنس.

3- عيد دخولها الهيكل:

وتعيد له الكنيسة يوم 3 كيهك وهو اليوم الذي دخلت فيه لتتعبد في الهيكل في الدار المخصصة للعذاري.

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4- عيد مجيئها إلي مصر:

ومعها السيد المسيح ويوسف النجار وتعيد له الكنيسة يوم 24 بشنس.

5- عيد نياحة العذراء:

وهو يوم 21 طوبة وتذكر فيه الكنيسة أيضا المعجزات التي تمت في ذلك اليوم وكان حولها الأباء الرسل ما عدا القديس توما الذي كان وقتذاك يبشر في الهند.

6- العيد الشهري للعذراء:

وهو يوم 21 من كل شهر قبطي ، تذكار لنياحتها في 21 طوبة.

7- عيد صعود جسدها إلي السماء:

وتعيد له الكنيسة في يوم 16 مسري الذي يوافق 22 من أغسطس ويسبقه صوم العذراء ( 15 يوما).

8- عيد معجزتها (حالة الحديد):

وهو يوم 21 بؤونة ونذكر فيه معجزات في حل أسر القديس متياس الرسول ومن معه بحل الحديد الذي قيدوا به. ونعيد أيضا لبناء أول كنيسة علي اسمها في فيلبي. وكل هذه الأعياد لها في طقس الكنيسة ألحان خاصة وذكصولوجيات تشمل في طياتها الكثير من النبوءات والرموز الخاصة بها في العهد القديم .

9- عيد ظهورها في الزيتون:

علي قباب كنيسة العذراء وكان ذلك يوم 2 أبريل سنة 1968 واستمر مدي سنوات ويوافق 24 برمهات تقريبا . وبالإضافة إلي كل هذا نحتفل طول شهر كيهك ( من ثلث شهر ديسمبر إلي 7 يناير) بتسابيح كلها عن كرامة السيدة العذراء.