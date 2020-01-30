شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: انتهاء ندب القضاة للإشراف على "تكميلية النواب" بالجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، أنه تم الانتهاء من عملية ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا ، مضيفا أن الهيئة تواصلت مع كافة الجهات والهيئات القضائية ( مجلس القضاء الأعلى ، مجلس الدولة ، هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ) لندب القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات ، وبالفعل صدرت قرارات من المجالس الخاصة لهذه الهيئات بالموافقة على ندب عدد من القضاة للإشراف على الانتخابات.

وأضاف الشريف ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، أنه تم الانتهاء من قرارات ندب الموظفين الذين يعاونون القضاة فى الإشراف على العملية الانتخابية ، وتنتهى فترة الدعاية الانتخابية 6 فبراير المقبل، حيث يبدأ الصمت الانتخابى والذى يكون قبل 24 ساعة من انطلاق الانتخابات.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير

وتنطلق الانتخابات فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير.

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وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.