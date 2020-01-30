شكرا لقرائتكم خبر عن "نقيب المرشدين ": حصر أعداد السائحين الصينين فى مصر لتسهيل تسفيرهم لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إن المركز الثقافى الصينى، تواصل معه بصفته نقيب المرشدين السياحيين، لطلب مساعدة النقابة للمركز، فى إجراء حصر لعدد السائحين الصينين الموجودين حاليا فى مصر، بشكل فورى وعاجل، لتسفيرهم إلى الصين، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية.

وطالب النحلة، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، كافة المرشدين السياحيين، ممن لديهم مجموعات أو أفراد من الصين، سواء بالشركات أو مرشدين سياحيين، بتوخي الحذر الشديد وسرعة إخطار النقابة، بأعداد السائحين الصينين، وأماكن تواجدهم، ومن أى مقاطعة بالصين، لتسهيل وتسريع إجراءات السفر للصين بشكل فورى، مبديا تمنيه أن تمر تلك الأزمة العالمية بسلام، وأن تخرج الصين منها بسلام وتعود السياحة الصينية أفضل من الأول بكثير.

وأكد النحلة، أن تلك الاجراءات تؤكد احترام دولة الصين، لباقى الدول، وإدراكها لمخاطر انتشار هذا الفيروس، موضحا أن المركز الثقافى الصينى، سيبلغ خلال أيام العاصمة بكين، بأعداد المواطنين الصينين فى مصر، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسفيرهم.

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وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) فى مصر، موضحه أنها مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع دخول الفيروس إلى البلاد.

وحدثت السلطات الصينية أرقام الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد والذى بات يُعرف باسم "ووهان كورونا" حتى تاريخ الـ29 من يناير، لتصبح 7711 إصابة منها 170 وفاة، حيث توزعت تلك الإصابات على 19 دولة، من بينها: أستراليا (7 إصابات على الأقل)، كمبوديا، كندا (إصابتان على الأقل)، فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)، فرنسا (5 إصابات على الأقل)،و ألمانيا (4 إصابات على الأقل)، هونج كونج (10 إصابات على الأقل)، اليابان (11 إصابة على الأقل)، موناكو (7 إصابات على الأقل)، ماليزيا (7 إصابات)، نيبال، سنغافورة، كوريا الجنوبية، سيريلانكا، تايوان، تايلاند، الإمارات، فيتنام، الولايات المتحدة الأمريكية.



