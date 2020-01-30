شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة أساليب الإدارة الحديثة للقيادات القضائية بنادى مستشارى النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم الخميس بمقر نادى مستشارى النيابة الإدارية أعمال الدورة التدريبية ( أساليب الإدارة الحديثة للقيادات القضائية ) و التى أقيمت ضمن فعاليات خطة اللجنة العلمية والثقافية بالنادى للموسم الثقافى الجديد 2020، خلال الفترة من 3 يناير الجارى وحتى اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2020 .

ومن جانبه صرح المستشار معتز الهلالى رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادى، وعضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بأن تلك الدورة تأت ضمن الخطط والمناهج التى تتبناها اللجنة العلمية والثقافية، وذلك بقصد إعداد كوادر قضائية متميزة ، تمتلك رؤى مستقبلية جديدة ، وفق المنظومة القضائية فى مصر، و ذلك من خلال التدريب على أحدث طرق و أساليب الإدارة والقيادة الحديثة ، والنظم المختلفة للإدارة السيكولوجية ، طبقاً لأنماط الشخصيات المختلفة ، وأضاف الهلالى أن نظم التدريب بالدورة تضمنت العمل على تنمية المهارات الذاتية، وسُبل التعامل فى حالات القيادة الموقفية ، و آليات بناء فرق العمل، وإدارة الوقت وتحديد الأولويات .

وأشار الهلالى إلى أن أساليب الدورة قد تنوعت ، ما بين ورش العمل والمناقشات الجماعية ، والأنشطة التنفيذية والعروض التقديمية ، حيث اختتم التدريب بتقديم المتدربين لمشروعات عملية لكيفية وضع الأهداف ، و التغلب على المشكلات فى منظومة العمل القضائى بالنيابة الإدارية .

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يذكر أن تلك الدورة تقام لأول مرة بالهيئات القضائية بنظام الساعات المعتمدة ، من معهد الموارد البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية hrci ، وبالتعاون مع شركة hpa الوكيل المعتمد للمعهد داخل مصر .

وكان المستشار الهلالى، أوضح فى وقت سابق أن الدورة التثقيفية جاءت فى إطار خطة اللجنة العلمية والثقافية بالنادي، وفى ضوء بروتوكول التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

واختتمت فعاليات الدورة التثقيفية رقم 2 (إدارة الأزمات والتفاوض )، والخاصة بمستشارى النيابة الإدارية، يوم 12 نوفمبر الجارى.

ووجهت اللجنة العلمية والثقافية لنادى هيئة النيابة الإدارية الشكر لكل من المستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة، و المستشار رئيس النادى على كرم رعايتهما للدورة، ولكل المستشارين بمركز التدريب القضائى بالهيئة، على المعاونة الصادقة الفعالة، حتى تخرج الدورة بهذه الصورة المشرفة .