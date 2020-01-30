شكرا لقرائتكم خبر عن كشف أثرى جديد فى المنيا يضم 3 مقابر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة والآثار عن كشف أثرى جديد بمحافظة المنيا يضم 3 مقابر فى منطقة تونة الجبل بمدينة ملوى، إحداهم مقبرة جد حجوتى ايوف عنخ، أمين الخزانة الملكية وحامل الختم الملكى لمصر السفلى، والثانية مقبرة عائلية، والمقبرة الثالثة لـ "ايبى" أحد نبلاء الأشمونين.

وقال محمد وليد عبد البصير، عضو بعثة الآثار بالمنطقة إن هذا العمل نتاج 3 مواسم تم اكتشاف 35 مقبرة خلالهم، لافتا إلى أن المقبرة العائلية تضم 9 توابيت من الحجر والمقبرة تم فتحها لأول مرة حيث لايوجد نهب بها ووجدنا بها كامل المقتنيات، أما مقبرة أمين الخزانة فتضم تابوت كبير لم يتم فتحه بعد ويزن 9 طن، وتابوتين من الخشب أقل من التابوت الأساسى.

وقال إن المنطقة ممتدة جدا والـ 35 مقبرة، ترجع للعصر المتأخر الأسرة الـ 26 و الـ 27.



وقالت كريمان عبد العليم، مفتشة آثار غريفة بالمنيا، إننا نعمل هنا منذ عام 2011، حتى الآن وهذه المدة تمثل 3 مواسم أثرية تم اكتشاف فى الموسم الأول 7 مقابر، والموسم الثانى 12مقبرة، والأخير لهذا العام تم اكتشاف 16مقبرة و20 تابوت، عن طريق البعثة المصرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأضافت أن حصيلة الثلاث مواسم حتى الآن 35 مقبرة و80 تابوت وأكثر من 10 آلاف تمثال أوشابتي، وعدد لا حصر له من التمائم والجعارين، وأواني كانوبية فخارية.

وسيعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى تفاصيل الكشف الآثرى بعد قليل فى مؤتمر صحفى يضم محافظ المنيا وقيادات وزارة السياحة والآثار وبعض الشخصيات العامة.



كشف اثرى جديد فى المنيا (1)



كشف اثرى جديد فى المنيا (2)



كشف اثرى جديد فى المنيا (3)



كشف اثرى جديد فى المنيا (4)



كشف اثرى جديد فى المنيا (5)

Advertisements



كشف اثرى جديد فى المنيا (6)



كشف اثرى جديد فى المنيا (7)



كشف اثرى جديد فى المنيا (8)



كشف اثرى جديد فى المنيا (9)



كشف اثرى جديد فى المنيا (10)



كشف اثرى جديد فى المنيا (11)







