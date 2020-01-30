شكرا لقرائتكم خبر عن لجان تحكيم مشاريع الشباب تبدأ تقييم 300 نشاط طلابى لتمويل 10 مشاريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل لجان التحكيم مشاريع منصة الأنشطة الطلابية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، حيث يتنافس 300 نشاط طلابى مقسمين على 5 مجالات المجال الطبى، هم "المجال التكنولوجى، المجال البيئى، مجال تنمية الموارد البشرية، ومجال نماذج المحاكاة"، وذلك لضمان العدالة وتكافؤ الفرص فى المسابقة.

ومن المقرر أن يتم تصفيه الـ300 مشروع إلى 50 خلال اليوم، ثم اختيار 10 مشاريع فائزة فى المجالات الـ5 وسيتم تمويل هذه المشاريع وتقديم كل ما يحتاجه فريق المشروع. ويشارك فى اللجان ممثلى مؤسسات حكومية وشركات وطني، واساتذة جامعات ومتخصصين فى المجالات التى تشمل المشاريع المقدمه من الطلاب.

ويعد برنامج Leaders league هو أول و أكبر منصة للأنشطة الطلابية التى تربط بين القطاعين الحكومى والخاص وما يقدمه الشباب من مشاريع تخدم المجتمع مع تسليط الضوء الإعلامي على تلك المشاريع، وذلك في إطار اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ولقد تقدم العام الماضى 251 نشاط طلابى من مختلف الجامعات المصرية، تمت تصفيتهم عن طريق لجان تحكيم متخصصة للوصول إلى أفضل 50 نشاط طلابى للإشتراك فى المسابقة الرئيسية للمنصة والتى عقدت العام الماضى في حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير حيث عرضت الأنشطة الطلابية أفكارها وما تقدمه سواء منتجات تصنع بايدى الشباب المصرى او خدمات مجتمعية و توعوية فى مختلف المجالات و الصناعات.

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ولقد استلمت المؤسسة العديد من الأنشطة الضخمة من الطلاب ومن بينها مشروعات خاصة بتنمية المجتمع وتطوير العشوائيات وتصنيع السيارات، إلى جانب أن هناك مشروعات طلابية خاصة بمجال الزراعة، وتطوير نظام التعليم.

وقد تم مكافأة عشر أنشطة طلابية بجوائز مادية مقدمة من مؤسسة شباب القادة لدعم العشرة مشاريع الفائزة بالمنصة، والتى وقع عليها اختيار لجنة التحكيم التى تضمنت عدد من الوزراء ومستشاري الوزراء و رؤساء الجامعات كممثلين عن القطاع الحكومي وبعض رجال الأعمال كممثلين عن القطاع الخاص، و لم تتوقف المنصة عن دعم الأنشطة الطلابية بعد ذلك ولم تكتف بالدعم المادي فقط، فعلى مدار العام قامت المؤسسة، بتقديم تدريبات وورش عمل تلبية بناء علي احتياجات الأنشطة الطلابية، والتواصل المباشر مع جميع أعضاء الأنشطة الطلابية من خلال تلبية دعوات حضور الفعاليات، وعمل اجتماعات تعريفية للأنشطة من مختلف المحافظات لمعرفة احتياجاتهم والتحديات التى تواجههم.

وقال أحمد فتحي، المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، إن المنصة تعود هذا العام بشكل أكبر، وأكثر شمولاً لجميع الجامعات المصرية في مختلف المحافظات لتضم عدد أكبر من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات مقسمة الي: المجال الطبي ، المجال التكنولوجي، المجال البيئى ، مجال تنمية الموارد البشرية، مجال نماذج المحاكاة.



