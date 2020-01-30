وزير الأوقاف: ربط موقع الوزارة مع الشباب والرياضة لنشر الكتب الوسطية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ربط موقع وزارة الأوقاف المصرية بموقع وزارة الشباب والرياضة لنشر الأفكار الوسطية، موضحا خلال لقائه مع وزير الشباب بمركز شباب الجزيرة، أن الأوقاف سوف تنشر كتب للحفاظ على دور العبادة واحترام الآخر.

وأوضح الوزير أنه يجرى التنسيق مع مؤسسات الدولة لتذليل وتوفير المطبوعات المخفضة للشباب ليتزودوا بها فى مواجهة التطرف، لافتا إلى أن وزارتى التعليم والثقافة تشاركان الأوقاف مع وزارة الشباب لتوفير ما يحتاجه الشباب من كتب ومنشورات.

وأكد الوزير، أنه لا مكان للمتطرفين فى العمل العام ومفاصل الدولة والعمل الثقافى والدعوى والتعليمى، ولا وجود لعضو تنظيمى فى أى عمل قيادى أو إشرافى، موضحا أن الوزارة تبعد أى قيادة ثبت تورطها تنظيميا ضمن الجماعات الإرهابية.