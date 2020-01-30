وزيرة الصحة تستعرض التقرير الأول حول وباء كورونا مع منظمة الصحة العالمية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعرض الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مع كل من الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى والدكتور جان جبور الممثل الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية التقرير الأول حول الوضع الوبائى لفيروس كورونا عالميا وجاهزية مصر لمنع تسرب الوباء إلى البلاد.

ويتزامن ذلك مع ضخ وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية إضافية للطوارئ ضمن خطة التأمين الطبى الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد، فى الوقت الذى لم يتم رصد أى حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد فى مصر.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن الوزيرة كانت وجهت بتوفير 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا، بتكلفة تجاوزت الـ 55 مليون جنيه، مشيراً إلى أن كل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة.

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من جهته قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى إنه تتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفورى لأى حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمى الخدمات الطبية، مؤكدًا أن مصر من أول الدول التي اتخذت إجراءات وقائية احترازية مشددة عقب تحذيرات منظمة الصحة العالمية مباشرةً.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد وضعت خطة تأمين طبي احترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.